Abren las inscripciones para la residencia médica en Radioterapia Oncológica: ciencia, tecnología e innovación para tratar el cáncer

Leben Salud ofrece una oportunidad de formación con acceso a la tecnología de vanguardia y un fuerte compromiso humano. Los detalles para inscribirse.

En un contexto donde el acceso a tratamientos oncológicos de calidad sigue siendo un desafío en muchas regiones del país, la residencia en Radioterapia Oncológica de Leben Salud emerge como una propuesta formativa de alto impacto en la Patagonia, con sede en Neuquén y alcance en toda la región Norpatagónica.

Más allá del equipamiento de vanguardia y el prestigio institucional que respalda esta formación —articulada con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)—, lo que la distingue es su modelo educativo centrado en la excelencia técnica y el compromiso humano.

“Formamos profesionales con excelencia técnica, pero también con un profundo compromiso humano. Sabemos que detrás de cada tratamiento hay una historia, una familia, una esperanza”, aseguró Silvia Hansing, directora de la residencia.

El programa ofrece acceso a tecnología de última generación, como aceleradores lineales, sistemas de planificación 3D y técnicas avanzadas de radioterapia, junto con una mirada clínica integral y cercana al paciente.

Para quienes eligen esta residencia, el diferencial se siente desde el primer día. Así lo explicó la médica residente, Lucía García. “Lo que más me atrajo fue el equilibrio perfecto entre tecnología de vanguardia y un equipo que nunca pierde el trato humano. Desde el primer día me sentí acompañada y parte de algo más grande”, afirmó.

La residencia forma parte de un proyecto mayor impulsado por Leben Salud: el desarrollo de formaciones innovadoras en salud que respondan a las necesidades de las comunidades locales, pero también se proyecten a nivel nacional.

“En Radioterapia tratamos más que una enfermedad: acompañamos procesos de vida. Si estás buscando una formación sólida, comprometida, con tecnología de excelencia y un equipo humano que te va a acompañar desde el primer día, te esperamos”, resumió Hansing.

Por su parte, Lucía destacó el aprendizaje constante, tanto en lo aspecto técnico como en el humano. “Aprendemos todos los días. De los casos clínicos, del vínculo con los pacientes, del trabajo en equipo. Esta residencia me está formando como médica, pero también como persona”, aseguró.

Con una mirada que une ciencia, empatía y compromiso social, esta residencia representa una oportunidad diferente para profesionales de la jóvenes que buscan dejar huella y así transformar la atención oncológica desde el conocimiento y el corazón.

Requisitos

Titulo de grado universitario reconocido oficialmente en la República Argentina en las carreras de medicina

Edad: hasta 32 años inclusive

Promedio General de la carrera no inferior a 5.5 puntos

Para postularte

Residencia de Radioterapia Oncológica – Leben Salud, articulada con la Universidad Nacional del Comahue

Neuquén – Río Negro

https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/residencias/

Más info en: https://lebensalud.com.ar/programa-de-residencias-medicas/residencias-medicas-radioterapia/

Cupos limitados | Inscripción abierta

Consultas:

[email protected]

[email protected]

[email protected]