Buscan a la pareja de la nieta de Mick Jagger: el pedido urgente del líder de los Rolling Stones y su familia

Se trata del chef Alexander Key, de 37 años, quien tiene dos hijos con Assisi Jackson. Desapareció el 23 de enero en un pueblo costero de Inglaterra.

La pareja de la nieta de Mick Jagger fue vista por última vez el sábado 24 de enero.

Mientras la Policía del Reino Unido intensifica la búsqueda de Alexander Key , pareja de la nieta de Mick Jagger que fue reportado como desaparecido en la zona de Boscastle, en el sudoeste de Inglaterra , la familia del líder de los Rolling Stones lanzó un pedido urgente en busca de ayuda para dar con su paradero.

Las autoridades confirmaron que el chef de 37 años fue visto por última vez en un pub local y difundieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad que cambiaron algunas consideraciones iniciales del caso.

La Policía indicó que las tareas de búsqueda se mantienen activas y que se están realizando consultas y rastrillajes en áreas cercanas al puerto y al río Valency, con el fin de reconstruir los movimientos de Key durante las horas previas a su desaparición y obtener datos que permitan establecer su ubicación actual.

Key, quien mantiene una relación con Assisi Jackson desde 2010, es padre de dos hijas junto a la nieta de la leyenda del rock internacional.

Pocas imágenes y muchas dudas sobre el paradero de Alexander Key

Según la información oficial, Alexander Key fue reportado como desaparecido en el área de Boscastle. Inicialmente, se creía que había sido visto por última vez a las 14:20 del viernes 23 de enero en un pub local, aunque nuevas imágenes obtenidas de una cámara de seguridad cambiaron esa presunción.

“Las nuevas imágenes de CCTV lo muestran a las 3:25 p. m. del sábado 24 de enero, caminando junto al Wellington Pub, en Old Road, en dirección a Boscastle Harbour hacia el río Valency”, señalaron fuentes policiales en un comunicado oficial.

mick Jagger 4 El flyer oficial de la Policía para ubicar al padre de los dos hijos de la nieta de Mick Jagger.

En esas imágenes, Key aparece vistiendo una camisa roja distintiva, un anorak o impermeable azul y zapatillas deportivas negras. La Policía confirmó que se trata de la última evidencia visual disponible hasta el momento.

El pedido público de la familia de Mick Jagger

Jade Jagger, hija de Mick Jagger y madre de Assisi Jackson, difundió un mensaje con datos concretos para colaborar con la búsqueda. En la publicación, precisó: “Alexander Key fue visto por última vez a las 14:20 del 23 de enero en el pub local”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, brindó una descripción física detallada. “Alexander es de complexión media, tiene cabello rubio oxigenado brillante y suele vestir ropa de colores llamativos”, señaló. En el mismo mensaje, solicitó que cualquier información sea comunicada de inmediato a las autoridades.

“Si ha visto a Alexander o conoce su paradero, llame inmediatamente a la policía al 999, indicando el número de registro 847 del 24 de enero”, agregó.

La relación con Assisi Jackson, la nieta de Mick Jagger

Alexander Key mantiene una relación con Assisi Jackson desde 2010, según informó la revista Hello!. La pareja tuvo a su primera hija en 2014 y, en 2019, confirmó que esperaba a su segunda hija.

mick Jagger 3 Alexander Key, de 37 años, es chef y tiene dos hijos con Assisi Jackson, nieta de Mick Jagger.

En marzo de ese año, Jackson declaró a la misma publicación: “Estoy muy feliz de compartir la increíble noticia de que Alex y yo tendremos a nuestra segunda hija esta primavera. ¡Estamos deseando conocerla!”.

La Policía indicó que se encuentra “cada vez más preocupada por el bienestar” del hombre desaparecido y confirmó que las búsquedas continúan en la zona, con la colaboración de distintos equipos especializados.