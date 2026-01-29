Difunden videos de Alex Pretti en un violento cruce con agentes federales once días antes de ser asesinado

La familia confirmó que las imágenes mostraban al enfermero que poco más de una semana después fue baleado en Minneapolis, Estados Unidos.

Pretti enfrenta a los agentes del ICE, días antes de su asesinato, según refleja uno de los videos que trascendieron recientemente.

Alex Pretti, el enfermero asesinado a balazos por agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Estados Unido s, protagonizó un fuerte cruce con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en esa misma ciudad, once días antes de su trágico desenlace. El enfrentamiento quedó registrado en videos que trascendieron este miércoles.

Las imágenes fueron publicadas por The News Moment y corresponden al 13 de enero. La familia de la víctima confirmó a distintos medios estadounidenses que el hombre que aparece en el video es Pretti, de 37 años y quien se convirtió en el segundo ciudadano estadounidense asesinado por fuerzas federales durante enero, después de la muerte de Renee Nicole Good, registrada el 7 del mismo mes.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que estaban al tanto de la existencia del video que se viralizó en las redes.

Los videos y el incidente previo a su asesinato

En esas imágenes se observa a Pretti, profesional médico nacido en Wisconsin, acercarse a un vehículo gubernamental durante lo que aparenta ser una protesta, vestido con ropa de invierno en tonos marrón y tostado.

En esa secuencia se lo ve gritar a las personas que se encontraban dentro de la camioneta y golpearla con los pies, rompiendo una óptica trasera.

Footage of an a man who looks like Alex Pretti with a gun in his waistband, spitting on and attacking federal law enforcement officers and kicking the tail light of their vehicle on January 13.



Bombshell report from the BBC.



Important context: Pretti was not a… pic.twitter.com/snzEO8rU8w — Steve Guest (@SteveGuest) January 28, 2026

Ese evento provocó que los agentes descendieran del vehículo y que uno de ellos, con la cara cubierta por una máscara, agarrara a Pretti e intentara derribarlo.

Luego, mientras el enfermero forcejea desde el suelo, otros agentes lo rodean, y un grupo de manifestantes se acercó para intentar auxiliarlo. Finalmente, logró soltarse.

Según consignó The News Moment, los agentes federales se retiraron del lugar poco tiempo después del incidente registrado en el video. No se informaron detenciones ni cargos vinculados a ese episodio.

Las declaraciones de la familia

Steve Schleicher, abogado de la familia Pretti, admitió a People que “una semana antes” de ser “asesinado a tiros en la calle, a pesar de no representar ninguna amenaza para nadie”, Pretti “fue agredido violentamente por un grupo de agentes del ICE”.

Un nuevo video muestra a Alex Pretti desafiando, escupiendo a agentes de ICE y pateando la luz trasera de un vehículo de la agencia días antes de que le dispararan fatalmente. pic.twitter.com/8jqRbplBST — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

En ese sentido, agregó: “Nada de lo ocurrido una semana antes podría justificar el asesinato de Alex a manos del ICE el 24 de enero”.

La familia también difundió un comunicado posterior en el que cuestionó el relato oficial del tiroteo y lo calificó como “mentiras repugnantes”.

Versiones oficiales y registros contradictorios

Tras el tiroteo del 24 de enero, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró a ese mismo medio que los oficiales de la Patrulla Fronteriza estaban realizando “una operación dirigida” contra “un extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando se encontraron con Pretti.

McLaughlin sostuvo que Pretti, identificado luego como propietario legal de un arma con permiso, “se acercó” a los oficiales mientras estaba armado con una pistola y que “se resistió violentamente” cuando intentaron desarmarlo.

Sin embargo, videos grabados por testigos en el lugar del tiroteo contradicen esas afirmaciones. En uno de esos registros, Pretti parece no estar armado en el momento en que recibe los disparos.

Otros testigos indicaron que estaba ayudando a una mujer a levantarse del suelo poco antes de que le rociaran gas pimienta y le dispararan varias veces.

El lunes 26 de enero, la Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería (AACN) difundió un homenaje a Pretti. En un comunicado, la organización expresó que estaban “desconsolados y alarmados” por la muerte de un integrante de su comunidad y transmitieron condolencias a su familia, amigos, colegas y estudiantes.