Una vida truncada en segundos: quién era la mujer asesinada por un agente migratorio en EE.UU

Renee Nicole Good se llamaba la mujer que este miércoles fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota . Era una ciudadana estadounidense que tenía 37 años y tres hijos.

Renee Nicole Good , de 37 años, era ciudadana estadounidense, poeta y madre de tres hijos , fue asesinada este miércoles por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, Estados Unidos.

De acuerdo a información de la prensa local, Renee fue poeta y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023, y ahora vivía en Minneapolis con su pareja .

En declaraciones con los medios, su madre, Donna Ganger, descartó que haya participado en las protestas contra el ICE, consideró que “probablemente haya estado aterrorizada” y describió su muerte como “algo estúpido”.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, sostuvo la mamá en diálogo con el medio Minnesota Star-Tribune. Además, recordó a su hija como “sumamente compasiva” y “afectuosa, comprensiva, cariñosa y un ser humano increíble”.

Qué pasó tras el ataque en Minnesota

Luego del operativo, tanto las autoridades de ICE como Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Donald Trump, aseguraron que la mujer intentó agredir y atropellar a los agentes.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis y el jefe de policía lo desmintieron. Aseguraron que las afirmaciones contra la mujer muerta eran “basura”.

Brian O’Hara, el jefe de la Policía de Minneapolis, sostuvo en un comunicado en redes que “la mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo".

“Estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país”, agregó.

Un oficial de migraciones mató a una mujer en Minnesota

En la misma sintonía se expresó la dueña de una casa vecina. Dijo que salió y vio “los autos de ICE y a una manifestante que había estacionado de forma perpendicular al tránsito”, según su relato a NBC.

El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, sostuvo hoy durante una conferencia de prensa que la investigación continúa abierta y que todavía no cuentan “una identificación definitiva del individuo”.

Donald Trump defendió al agente

El presidente Donald Trump se refirió al episodio en su red social Truth Social, donde dijo que vio el video del tiroteo y respaldó el accionar del agente de ICE.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el automóvil estaba muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose. Luego atropelló de manera violenta, voluntaria y brutal al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió.

Donald Trump

Trump también se refirió al estado del agente involucrado. “A juzgar por el video, resulta difícil creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital”, afirmó.

Además, el mandatario responsabilizó a la “izquierda radical” por este tipo de episodios. “Estos incidentes están ocurriendo porque la izquierda radical está amenazando, agrediendo y atacando a nuestros agentes del orden y agentes de ICE a diario”, sostuvo.

“Solo están cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad en Estados Unidos. Debemos defender a nuestros agentes del orden de este movimiento radical, violento y de odio”, concluyó.