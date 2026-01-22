Conmoción mundial: el ICE detuvo a un niño de cinco años en Estados Unidos

Fue detenido cuando regresaba de la guardería. Al menos cuatro estudiantes menores de edad de Minnesota corriendo la misma suerte durante operativos migratorios.

El niño de cinco años junto a su padre están recluidos en un centro de detención en Texas.

La detención de un niño de cinco años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) generó conmoción en la comunidad educativa de Columbia Heights y mundial, una ciudad ubicada al norte de Minneapolis, en el estado de Minnesota .

El episodio ocurrió el martes frente al domicilio del menor y se enmarca en una serie de procedimientos similares que, según denunciaron autoridades escolares, afectaron a al menos cuatro estudiantes del distrito en las últimas dos semanas.

La superintendente del distrito escolar, Zena Stenvik, afirmó que los agentes federales “han estado rondando nuestros vecindarios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros estacionamientos y llevándose a nuestros niños”. “La sensación de seguridad en nuestra comunidad y en nuestras escuelas está conmocionada, y nuestros corazones están destrozados”, agregó durante una conferencia de prensa.

Según informó el distrito, el niño fue detenido cuando regresaba de la guardería junto a su padre. En ese momento, funcionarios escolares se encontraban en la vivienda para brindar apoyo a la familia. Fotografías tomadas por transeúntes y difundidas por el distrito muestran al menor de pie en la vía pública, con un gorro de invierno con forma de conejo, mientras un agente sostiene su mochila.

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional

En un comunicado enviado a distintos medios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el operativo no tenía como objetivo al menor, sino a su padre, identificado como Adrian Alexander Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano en situación migratoria irregular, según la versión oficial

“La operación fue selectiva para arrestar al padre. Durante el procedimiento, el adulto huyó a pie y abandonó al niño”, indicó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. Según esa versión, un agente permaneció con el menor “por razones de seguridad” mientras otros efectivos concretaban la detención del adulto.

Desde el organismo también señalaron que, en estos casos, se consulta a los padres si desean ser deportados junto a sus hijos o si prefieren que los menores queden al cuidado de una persona de confianza designada por ellos. El DHS sostuvo que este procedimiento es consistente con políticas migratorias de administraciones anteriores y promovió, además, un programa de autodeportación que ofrece asistencia económica y vuelos gratuitos.

Sin orden de deportación y con asilo en trámite

La explicación oficial fue cuestionada por las autoridades escolares y por la defensa de la familia. Marc Prokosch, abogado que representa al padre y al niño, afirmó que ambos tienen un caso de asilo activo y que no pesa sobre ellos ninguna orden de deportación. Según el letrado, la familia ingresó legalmente a Estados Unidos por un puerto de entrada oficial.

“La familia hizo todo lo que debía de acuerdo con las reglas establecidas. No vinieron aquí ilegalmente. No son criminales”, sostuvo Prokosch ante la prensa. De acuerdo con el abogado y con funcionarios escolares, el padre y el niño se encuentran actualmente en un centro de detención en Texas.

Stenvik también denunció que, durante el operativo, un agente habría utilizado al menor para identificar a otros residentes de la vivienda, obligándolo a tocar la puerta. “Básicamente utilizaron a un niño de cinco años como cebo”, afirmó la funcionaria en declaraciones publicadas por medios británicos.

Otros estudiantes detenidos y clima de temor

Además del caso del niño de cinco años, la superintendente detalló que otros tres estudiantes del distrito fueron detenidos recientemente: un adolescente de 17 años arrestado cuando se dirigía a la escuela y fue sacado de su auto; otra joven de la misma edad retenida junto a su madre; y una estudiante de cuarto grado, de 10 años, detenida mientras caminaba a la escuela con su madre.

Según Stenvik, la presencia constante de vehículos y agentes del ICE en las inmediaciones de los establecimientos educativos generó un clima de miedo en la comunidad. El episodio se produce en un contexto de incremento de las acciones de control migratorio a nivel nacional. De acuerdo con una encuesta de CNN realizada por SSRS, la mitad de los estadounidenses considera que las operaciones del ICE vuelven menos seguras a las ciudades del país.