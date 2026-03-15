La historia de Nair, la guía de trekking de Huinganco que combina sus pasiones

Nair Ayelén Reyes Candia encontró en las montañas de su tierra el camino para unir su pasión por el trekking, la docencia y el cuidado del entorno.

Con un origen familiar y de ancestros en el propio Huinganco, la guía de trekking Nair Ayelén Reyes Candia se enorgullece de haber nacido en este paisaje de ensueño. La conexión con las montañas le viene desde pequeña, ya que la primera vez que subió al cerro La Corona fue en su adolescencia, a los 14 años.

Siempre pensó que la llegada del turismo a Huinganco iba a ser inminente, “ya que es un lugar con hermosos paisajes y con muchas posibilidades de realizar diferentes aventuras, como en todo el Norte Neuquino”.

Y el tiempo le dio la razón a Nair: hoy es un destino elegido por neuquinos y turistas de otras provincias por sus atractivos. Además, la localidad se consagró como la Capital Provincial del Senderismo de Montaña.

Montañismo y docencia, cómo llegó a ser guía de trekking

Su dedicación al turismo llegó cuando vio que faltaba gente capacitada para acompañar a los turistas. Entonces unió la pasión de escalar, de ser montañista y docente, y se formó como Guía de Trekking.

Guía de trekking(1)

Nair entiende que ser guía es ser también un agente de conservación y gestor de seguridad: sabe de la importancia de cuidar el lugar y a las personas que transitan la montaña para que los visitantes tengan una experiencia segura y agradable.

Y como todo en la vida, el momento preciso de crear un proyecto llegó. Es así que se embarcó en los trámites de la habilitación provincial en el rubro de trekking. Le empezó a dar forma a lo que quería, que era buscar una identidad y un nombre que identificara el lugar donde nació, que es la Cordillera Del Viento. Por eso lo llamó “Del Viento Trekk y Aventuras”.

Al iniciarse en esta idea, Nair asumió un riesgo -presente en quienes emprenden un proyecto sea cual fuere, “que es que fracase, no poder dedicarle tiempo”, dijo, pero añadió que “lo mejor es intentar, ponerle corazón y confiar”. Por ahora le está yendo bien y está trabajando para que le vaya mejor.

En el camino de ese proceso que fue construyendo, a Nair se le cruzó por la cabeza abandonar la carrera de Guía; pensó que solo quería disfrutar de la montaña y de escalar como un deporte y una pasión, y no como una fuente laboral.

"¿Qué hago acá? ¡Si yo soy artista!"

Sucede que ella también es artista y trabaja de ello, entonces en uno de esos días pensativos se preguntó “¿Qué hago acá? ¡Si yo soy artista!”. Por suerte el tiempo, la dedicación y la formación constante le demostraron lo contrario, también pudo incorporar esa nueva fuente laboral y le encanta.

huinganco3.jpg

“Huinganco es un lugar con mucha identidad, la gente es hospitalaria con el visitante y tiene muchos espacios verdes”, destacó, y resaltó que también “tiene mucha historia minera, de los pirquineros y del vivero y el bosque comunal”.

Rememoró su pasado familiar tan arraigado al trabajo y al esfuerzo de la gente. “Mi abuelo es pirquinero (obrero minero) y también trabajó en el bosque local”, y entre las cualidades de la región, indicó que “tiene fácil acceso a la cordillera del viento y a grandes panorámicas de la precordillera”.

De este destino que forma parte de la gran región del Alto Neuquén, hay algo que la sigue movilizando: es cuando llega a la laguna Huinganco, en el cerro Corona. “Siento que es como un templo, que siempre me conmueve”, sentenció.

La propuesta de Nair es que el visitante se sienta seguro y que se lleve una experiencia agradable y respetuosa con el medio ambiente. En el futuro -y es un gran anhelo- quiere fusionar con el trekking su otra pasión, la de artista y cantora.

Para encontrar más información sobre Del viento Trekk y Aventura se puede buscar en Instagram como del.viento.trekking.aventura o como nairnarchu.