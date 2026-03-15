La advertencia de un juzgado de faltas: quienes evadan controles quedan registrados por las cámaras

Recordaron a la población que omitir la detención ante un operativo de alcoholemia o intentar escapar del mismo constituye una infracción a la normativa vigente.

El Juzgado de Faltas de Villa La Angostura advirtió que la multa por evitar un control es mayor a la de una alcoholemia positiva.

Desde el Juzgado de Faltas de Villa la Angostura detallaron la importancia de respetar los controles de tránsito que se realizan en la vía pública, especialmente los operativos de alcoholemia, que tienen como principal objetivo prevenir accidentes y reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En el marco de esos controles, el juzgado recordó a la población que omitir la detención ante un operativo o intentar escapar del mismo constituye una infracción a la normativa vigente y puede implicar sanciones incluso más severas que las previstas para un resultado positivo en el test de alcoholemia.

Uno de los aspectos que se destacó especialmente es que, aun cuando un conductor logre evitar el control en el momento, su conducta queda registrada . Según afirmaron, los operativos cuentan con cámaras de seguridad y sistemas de registro que permiten identificar claramente cuando un vehículo evade la detención obligatoria. De esta manera, escapar del control no significa evitar la infracción, ya que las imágenes permiten posteriormente iniciar las actuaciones administrativas correspondientes con multas millonarias.

El riesgo de saltarse un operativo de tránsito: qué dijo una jueza

La titular del Juzgado de Faltas, Soledad Aldea, explicó que el mensaje hacia los conductores es claro: detenerse y cumplir con el procedimiento forma parte de las obligaciones al circular por la vía pública.

camara de transito villa la angostura

Además, la funcionaria subrayó que los controles de alcoholemia son una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales. En los últimos años se han registrado en distintas localidades del país graves accidentes de tránsito provocados por conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, con consecuencias que muchas veces incluyen lesiones graves e incluso pérdidas de vidas humanas, según publica La Angostura Digital.

En ese sentido, recordó que el consumo de alcohol reduce los reflejos, altera la percepción de las distancias, disminuye la capacidad de reacción y aumenta considerablemente la posibilidad de cometer errores al volante. Todos estos factores incrementan el riesgo de provocar un accidente, no solo para quien conduce sino también para peatones, ciclistas y otros automovilistas.

Por este motivo, los operativos de control se realizan de manera periódica y forman parte de las políticas de prevención que buscan generar mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica conducir un vehículo.

Escapar de un control agrava la falta y aumenta el riesgo

Aldea también advirtió que escapar de un control no solo no evita la sanción, sino que agrava la conducta y aumenta el riesgo para todos. "Las cámaras permiten advertir con claridad cuándo un conductor evade el control. Por eso el mensaje es simple: hacete cargo, detenete y cumplí", señaló.

alcoholemia

Finalmente, desde el Juzgado de Faltas se insistió en que las sanciones no buscan únicamente castigar la infracción, sino también generar un cambio de conducta. "La sanción debe servir también como aprendizaje: en la vía pública, la responsabilidad no es opcional", concluyó la jueza.

Qué tan onerosa es una multa por alcoholemia lo determina la cantidad de alcohol en sangre. En casos graves, el monto de una sanción ha llegado superar los $14 millones en Villa La Angostura. En los últimos meses del 2025, el piso para una alcoholemia positiva era de $800.000,