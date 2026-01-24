Crece la tensión con migrantes en Estados Unidos: murió otro hombre en Minneapolis

El incidente se suma a una serie de hechos violentos durante operativos de los agentes de inmigración en la ciudad.

Un ciudadano estadounidense de 37 años, identificado como Alex Jeffrey Pretti, murió este sábado tras un enfrentamiento con agentes federales en Minneapolis . Se trata de l tercer tiroteo con participación del ICE en la ciudad en el último mes.

Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alrededor de las 9:05, durante una operación en Minneapolis contra un extranjero buscado por agresión violenta, un hombre se acercó a agentes armado con u na pistola semiautomática de 9 mm.

En ese momento, los efectivos intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó, y el sospechoso fue declarado muerto en el lugar. Tenía dos cargadores y ninguna identificación.

Durante el incidente, unas 200 personas comenzaron a obstaculizar y agredir a los agentes, por lo que se implementaron medidas de control de multitudes. El hecho aumentó rápidamente la tensión en la ciudad, y testigos fueron trasladados al Edificio Federal Whipple para brindar su testimonio.

Por otra parte, las autoridades locales, informaron a través de X que se encuentran investigando el tiroteo con participación de agentes federales y pidieron a la ciudadanía mantener la calma y evitar la zona de la intersección entre la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se esclarecen los hechos.

El gobernador apuntó contra los agentes federales

La reacción del gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue inmediata. A través de una publicación en su cuenta de X expresó su indignación por lo ocurrido y exigió que se ponga fin a las operaciones de inmigración.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante", escribió, y también apuntó directamente al gobierno de Trump al asegurar que "el presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!".”

Más tarde, mediante la misma cuenta, el gobernador añadió: "Le dije a la Casa Blanca que el Estado debe liderar la investigación. Que los investigadores estatales garanticen la justicia. Mientras procesamos la escena, mantengan la calma y denles espacio. El Estado tiene el personal para mantener a las personas seguras; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo".

El tercer incidente en menos de un mes

Este hecho se suma a una cadena de episodios violentos recientes ocurridos en esta localidad. A principios de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good, de 37 años.

ICE Estados Unidos Minnesota

Días después, otro agente de ICE disparó e hirió en la pierna a un migrante venezolano durante una operación. La repetición de estos enfrentamientos ha profundizado la desconfianza y generado un fuerte rechazo entre la población local.

En respuesta a la escalada de violencia y a las polémicas redadas, residentes de Minneapolis salieron a las calles a pesar de las bajas temperaturas, para exigir que ICE abandone la ciudad.