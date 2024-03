Un ex jugador de Boca contó cómo Mick Jagger terminó luciendo su camiseta

Boca ya tiene la primera baja confirmada para el próximo campeonato

Sin embargo, el fanatismo del cantante de los Rolling Stone no es la única noticia que acontece en el mundo Boca. Desde su regreso al país procedente de los Países Bajos, donde no tuvo la oportunidad de destacarse en el Feyenoord, Bullaude no logró consolidarse en Boca. A pesar de haber sido uno de los primeros fichajes del equipo bajo la dirección de Jorge Almirón, su rendimiento no satisfizo las expectativas del cuerpo técnico ni de la directiva. Incluso, durante la Copa Libertadores, el torneo más importante para el club en la temporada pasada, Bullaude ni siquiera tuvo minutos en cancha.

Boca 2.jpg Bullaude tiene contados sus días en Boca

A pesar de algunos destellos en compromisos como los octavos de final de la Copa Argentina contra Almagro, donde logró marcar un gol, y su participación en algunos amistosos bajo la dirección de Diego Martínez, el rendimiento del mediocampista no alcanzó para asegurarse un lugar en el equipo titular. A medida que avanzaba la temporada, Bullaude perdió terreno frente a la competencia en su posición, especialmente con la llegada de nuevos refuerzos como Kevin Zenón.

Por qué no jugó Bullaude en Boca lo que se esperaba

La falta de oportunidades en el once inicial, sumada a la alta opción de compra que posee su contrato, ha llevado a especular sobre su inminente salida del club. Aunque su debut en el equipo principal se produjo en septiembre de 2023 bajo la dirección de Almirón, Bullaude no logró afianzarse y su futuro en Boca parece cada vez más lejano. Con la directiva del Xeneize sin intenciones de ejercer la opción de compra, el destino del joven mediocampista parece estar fuera de la institución.