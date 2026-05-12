Así lo tratan de "mufa" a Ricardo Arjona por la derrota de Boca

El cantante guatemalteco está en el país realizando presentaciones de su último show musical y estuvo en la Bombonera.

La presencia de Ricardo Arjona en Argentina no pasa desapercibida. Con decenas de miles de personas que concurren a los estadios donde está haciendo una nueva gira por el país, ratifica que a sus 62 años sigue siendo uno de los artistas internacionales más populares en Latinoamérica.

El último sábado, además, estuvo en La Bombonera , para el partido de Boca frente a Huracán por los octavos de final del Apertura.

Desgraciadamente para él y para el club del que es hincha, fue derrota 3 a 2 ante el Globo y eliminación del certamen.

El guatemalteco estuvo presente en la Bombonera y compartió en sus redes sociales cómo vivió la noche.

Arjona publicó videos desde uno de los palcos del estadio y dejó un mensaje que reflejó el golpe deportivo para el mundo xeneize: “Boca. Un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele”. Luego, mostró a la hinchada alentando y recordó su vínculo con la tribuna: “Yo era uno más en aquellos tiempos haciendo cánticos”.

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Lo tratan de "mufa" a Ricardo Arjona

En las redes sociales, el comentario que muchos hicieron fue que el cantante le trajo mala suerte a Boca. Fue el caso del periodista Martín Souto, quien en una de sus historias de Instagram le dijo "drapie" a Ricardo.

En un tono más jocoso pero con el mismo sentido, el humorista Roberto Galati, que también estuvo en La Bombonera, dijo que Arjona "no viene nunca y cuando viene pierde Boca".

Lo particular de este caso es que Galati suele ser un defensor de la música de Arjona, pero al ser acusado de mufa por su presencia en la cancha del xeneize, "le soltó la mano" al artista y remató con una frase que hizo estallar a los presentes en el programa "Paren la Mano": "El mufa es Arjona que no vino nunca, yo vi 200 veces ganar a Boca. Este hijo de p... no tiene que venir más".

Embed “El MUFA es Arjona que no vino nunca. Yo vi DOSCIENTAS veces ganar a Boca. Este hijo de put* no tiene que venir más”.



La DEFENSA de Rober Galati sobre los que lo tildaron de MUFA por ver a #Boca frente a #Huracán. pic.twitter.com/yfTARzcwHw — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 11, 2026

Estas fueron apenas algunas de las mismas interpretaciones que hicieron miles de hinchas y usuarios, que le atribuyeron al cantautor centroamericano la mala fortuna que tuvo Boca contra Huracán.

El local fue superior desde el juego pero no tuvo efectividad en la delantera. Además, Lautaro Di Lollo, que venía teniendo buenas actuaciones, cometió dos penales evitables.

El xeneize no perdía de local desde las semifinales del Clausura 2025 contra Racing. En ese sentido, acumula cuatro eliminaciones dolorosas en su cancha de manera consecutiva. Además de Huracán y la Academia, también lo dejaron afuera Independiente en el Apertura del año pasado y Alianza Lima en la anterior Copa Libertadores.

La concurrencia de artistas internacionales en el estadio azul y oro es una constante a lo largo del a historia, pero ha tomado todavía más trascendencia desde que existen las redes sociales, a través de las cuales todo se magnifica.

La presencia del músico se dio en medio de su gira por la Argentina, donde agotó 14 funciones en el Movistar Arena, con presentaciones que comenzaron el 1° de mayo y se extenderán hasta el 25.