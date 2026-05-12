Fortuna: los millones de dólares que pueden ganar Boca y River por la Selección en el Mundial 2026

Desde ambas instituciones hacen cuentas sobre la suma millonaria que podrían desembolsar si tienen representantes en el certamen ecuménico.
Para los jugadores de fútbol es un anhelo ser parte de la Selección argentina y más pensando en ser parte de la convocatoria para disputar el trofeo más codiciado en el deporte, como es la Copa del Mundo. Sin embargo, más allá de lo que representa sentimentalmente en cada uno de los jugadores, quienes festejan tras la prelista de 55 jugadores que lanzó el combinado nacional para el Mundial 2026 son los clubes.
Más allá del deseo de los jugadores, también es importante tener representante de los jugadores por lo que representa emocionalmente y, también, económicamente. En las arcas de clubes como Boca y River festejaron las nominaciones de algunos jugadores a sabiendas que llevar jugadores a la cita mundialista puede representar una suma millonaria para la economía.
La cifra millonaria que pueden desembolsar ambos clubes con el Mundial
Es que la buena noticia para los clubes es la prelista que lanzó donde dieron a conocer que del total de la lista gigante de jugadores para el Mundial 2026, seis futbolistas son de River y cuatro de los mencionados son de Boca. Por parte del elenco de Núñez, quienes tienen chance de viajar a Estados Unidos, México y Canadá son Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, por su parte Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda podrían representar al elenco de La Ribera.
En ese contexto se da una situación en la que los clubes ponen atención debido a que la FIFA confirmó que cada club recibirá 11 mil dólares diarios por cada jugador convocado al certamen ecuménico. Si la totalidad de los jugadores mencionados viajaran al certamen, el equipo club presidido por Juan Román Riquelme sumaría 44 mil dólares por día desde el partido inaugural, lo que en ocho días sumará un millón 716 mil dólares. Por su parte el millonario recibiría U$S 2.574.000.
La mala noticia para los clubes
Según reza la Federación, el monto por jugador debe ser repartido entre los clubes por los que pasaron en los últimos dos años. En este contexto, el xeneize compartiría dinero a la Roma por Paredes y mientras que el millonario debería repartir con Sevilla por Montiel, con Fiorentina por Martínez Quarta y con Palmeiras por Moreno.
La prelista que presentó Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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