Deportes La Mañana Boca Fortuna: los millones de dólares que pueden ganar Boca y River por la Selección en el Mundial 2026

Para los jugadores de fútbol es un anhelo ser parte de la Selección argentina y más pensando en ser parte de la convocatoria para disputar el trofeo más codiciado en el deporte, como es la Copa del Mundo. Sin embargo, más allá de lo que representa sentimentalmente en cada uno de los jugadores, quienes festejan tras la prelista de 55 jugadores que lanzó el combinado nacional para el Mundial 2026 son los clubes.

Más allá del deseo de los jugadores, también es importante tener representante de los jugadores por lo que representa emocionalmente y, también, económicamente. En las arcas de clubes como Boca y River festejaron las nominaciones de algunos jugadores a sabiendas que llevar jugadores a la cita mundialista puede representar una suma millonaria para la economía.

La cifra millonaria que pueden desembolsar ambos clubes con el Mundial Es que la buena noticia para los clubes es la prelista que lanzó donde dieron a conocer que del total de la lista gigante de jugadores para el Mundial 2026, seis futbolistas son de River y cuatro de los mencionados son de Boca. Por parte del elenco de Núñez, quienes tienen chance de viajar a Estados Unidos, México y Canadá son Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, por su parte Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda podrían representar al elenco de La Ribera.