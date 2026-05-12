El video viral de Miguel Borja en River con una frase contundente sobre Santiago Beltrán

Un video grabado en 2023, donde el colombiano lanza una frase particular sobre el joven arquero, empezó a circular en las redes sociales. Qué dijo Borja.

La figura de Miguel Ángel Borja ya quedó atrás en el mundo River aunque cada tanto se vuelve a recordar su nombre cuando los delanteros atraviesan esas rachas negativas por las que no pueden convertir para ayudar a su equipo. Sin embargo, en las últimas horas el jugador colombiano dio vueltas en las redes sociales con una frase especial sobre el arquero Santiago Beltrán que fue clave en la victoria del equipo ante San Lorenzo para continuar en el Torneo Apertura .

Es que en las redes sociales está dando vueltas un video explosivo grabado en 2023 donde el delantero que ya se marchó del club donde se refería al arquero que actualmente reemplaza a Franco Armani mientras transita una etapa de recuperación por una lesión.

El video que ya tiene tres años desde su creación se volvió viral por una frase del colombiano que es clara. En medio de una entrevista con Polibamba, un influencer colombiano, en el predio de Ezeiza que tiene el millonario, y después de una atajada terrible tras un tiro libre espectacular, el colibrí fue contundente.

Borja sobre Beltrán

"Este va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol argentino”, le confesó al streamer colombiano todavía asombrado por la volada a su palo derecho para sacar una pelota que pedía ángulo. Tres años más tarde de esa frase en la que tenía tan solo 17 años, el arquero fue integrado a la prelista de Lionel Scaloni con la Selección argentina para el Mundial 2026.

Beltrán, clave en la victoria de River ante San Lorenzo

River se impuso por 4-3 en los penales ante San Lorenzo, luego de empatar 2-2 tras 120 minutos de juego, en un partido de película que disputaron esta noche en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.

La primera llegada del partido fue del local, a los ocho minutos, con un centro desde el costado izquierdo que permitió la llegada del volante Fausto Vera, cuyo cabezazo se fue ancho por el poste derecho del arquero Orlando Gill.

A los 30 minutos, Matías Reali cometió una dura infracción ante Tomás Galván y el VAR decidió llamar al árbitro Zunino. Tras la revisión, el juez optó por mostrarle la tarjeta roja, lo que dejó al Ciclón con un jugador menos.

En el momento más complicado del partido, San Lorenzo logró convertir el primer gol: tras un centro cruzado de Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi anotó el 1 a 0 de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053606119650611414&partner=&hide_thread=false ¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental.



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En el comienzo del complemento, el Ciclón había arrancado mejor. Sin embargo, los de Coudet llegaron al empate a los 10 minutos: el Huevo Acuña y Juanfer Quintero hicieron una pared que definió el campeón del mundo para poner el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053616396966260871&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo.



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En 35 minutos volvió a llegar el local, con un remate desde afuera del área del mediocampista Kendry Páez, que perdió velocidad al ser bloqueado por un defensor rival y fue detenido por Gill.

Un minuto más tarde, un potente remate desde afuera del área de Quintero tomó altura y bajó repentinamente, forzando un desvío al córner por parte del guardameta paraguayo.

A los 43 minutos, un gran centro de “Juanfer” desde el vértice derecho del área buscaba la cabeza del defensor Lucas Martínez Quarta, dentro del área chica y por el segundo palo, aunque el central no pudo darle dirección a su disparo desde una posición muy cercana al arco rival.

En el inicio del alargue, San Lorenzo volvió a golpear: en un tiro libre, Facundo Gulli envió un centro perfecto que cabeceó Fabricio López, ante una defensa de River que se durmió nuevamente de arriba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053628641309855857&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE LÓPEZ PARA EL 2-1 DE SAN LORENZO ANTE RIVER EN EL ALARGUE!



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A los 7 minutos del segundo tiempo extra, Gonzalo Montiel anotaba el gol del empate para River pero se encontraba en clara posición adelantada cuando partía el centro de Ian Subiabre. El juez de línea levantó la bandera inmediatamente y el VAR comprobó que estaba en lo correcto.

La definición agónica entre River y San Lorenzo

En el último minuto del alargue y en medio de una lluvia de insultos desde la tribuna, Juanfer Quintero logró el empate gracias a una pelota que le picó mal al arquero Gill. El colombiano se lo gritó en la cara a la gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053636336431583361&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!



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Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.

El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053640798520869007&partner=&hide_thread=false ¡BELTRÁN Y UN MILAGRO TOTAL PARA QUE RIVER ELIMINE A SAN LORENZO!



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El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia de La Plata este miércoles desde las 21.30 en el Más Monumental.