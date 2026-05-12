Histórico primer podio en Europa para Lautaro De La Iglesia

Luego de lo realizado dos semanas atrás en Imola por el Turismo Italiano, donde había llegado a la zona de puntos, Lautaro De La Iglesia volvió a competir en Europa. Esta vez lo hizo en Misano, donde formó parte de la primera fecha del torneo Endurance del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT).

El piloto neuquino formó parte del equipo junto al húngaro Phillippe Denes y el italiano Andrea Cola, con quienes alternó en la conducción del Lamborghini Huracán. El "Imperiale Racing" finalizó sexta en la general de la GT3 y segunda dentro de la clase Pro-Am.

Lautaro tomó el volante desde el comienzo de la carrera, luego de una compleja clasificación que los había dejado en el puesto 21.

Las condiciones climáticas adversas marcaron el desarrollo de la competencia, de tres horas de duración. Por eso, el neuquino tuvo un inicio prudente: logró mantener la ubicación inicial y, si bien cedió tres posiciones para evitar riesgos, supo recuperar terreno aprovechando las primeras detenciones en boxes.

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Luego, el patagónico entregó el vehículo a Cola, quien avanzó hasta el 18° lugar. A dos horas del final, Denes tomó el relevo y logró escalar hasta la séptima posición, antes de ceder nuevamente el mando a De la Iglesia.

El argentino, con experiencia en el Turismo Carretera, regresó a pista dentro de los diez primeros y, gracias a una mejora en las condiciones climáticas, trepó hasta el quinto puesto, metiéndose de lleno en la lucha por la victoria.

Con menos de una hora por disputar, Cola cumplió su segundo turno al mando y llegó a liderar la categoría Pro-Am. Ya en el tramo final, Denes asumió la conducción a 30 minutos del cierre e intentó conservar la punta, pero a falta de 20 minutos cayó al cuarto lugar.

Sin embargo, logró recuperarse sobre el final y cruzó la meta en la sexta colocación absoluta, escoltando al Ferrari 296 del Easy Race —conducido por Mattia Marchiante, Luigi Coluccio y Carlo Tamburini— en la clase Pro-Am.

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El calendario del CIGT para De la Iglesia continuará el próximo 24 de mayo en el circuito de Vallelunga, donde se disputará la segunda fecha del torneo Sprint.

La palabra de Lautaro

"Feliz por el segundo puesto. Ayer no habíamos podido encontrar el auto para clasificar, pero tuvimos buen ritmo en la lluvia. Contento por eso, contento con mi equipo, feliz también por el trabajo de mis compañeros y agradecido por abrirme las puertas. Obviamente, me llevo mucho también por mejorar, vamos a trabajar para eso, pero hoy en la lluvia éramos los más rápidos, así que feliz por eso", declaró el neuquino después de la premiación.