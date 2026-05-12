¿Dónde puedo ver gratis los partidos del Mundial 2026?

En este informe, te contamos todo lo que tenés que saber sobre las transmisiones de TV del Mundial 2026 .

La expectativa es enorme. Claro, porque la Copa del Mundo se inaugura el jueves 11 de junio de 2026 . Ese día, México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Y, en este informe, te contamos todo lo que tenés que saber sobre las transmisiones de TV del Mundial 2026 .

Cabe recordar que la FIFA dispuso, en esta ocasión, que el evento incluya tres ceremonias de inauguración :

La Copa del Mundo 2026 se inaugura el jueves 11 de junio de 2026.

Por estas señales de TV se podrán ver los partidos del Mundial 2026

Paramount+ y DSports transmitirán los 104 partidos en vivo del Mundial 2026 para seis países de Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Por su parte, Telefe transmitirá 32 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina, el partido inaugural, semifinales y final.

Asimismo, mientras la TV Pública ofrecerá los partidos de la Selección Argentina, por su parte Disney+ Premium pasará 30 partidos: 22 juegos de la fase de grupos, dos de los 16avos de final, dos de los 8vos de final, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

Cabe recordar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno.

Qué dia debuta Argentina en el Mundial 2026

A su vez, se supo que la Selección Argentina, que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia, debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio- y Jordania -el sábado 27 de junio-.

paramount-plus.jpg Paramount+ y DSports transmitirán los 104 partidos en vivo del Mundial 2026 para seis países de Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Cuánto cuesta Paramount+ para ver todos los partidos del Mundial 2026

Para suscribirse a la plataforma de streaming Paramount+ y ver todos los partidos del Mundial 2026, es importante subrayar que la contratación se realiza a través de la página oficial de la empresa:

Precio Final: $8.535 ARS mensuales.

Prueba gratuita: 7 días para nuevos suscriptores.

Beneficios del Plan: hasta 3 pantallas simultáneas.

Ahorro: existe la posibilidad de dividir el costo mediante perfiles compartidos, lo que reduciría el gasto a unos $6.490 ARS por persona aproximadamente.

Además, desde el 1 de junio de 2026, los suscriptores de Paramount+ tendrán acceso a la programación deportiva en vivo de DSports durante todo el año, incluyendo LaLiga y la Conmebol Copa Sudamericana. Por otra parte, Paramount tendrá en el ciclo 2027-2031 el 50 por ciento de los partidos de la Champions League.