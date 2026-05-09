Pop, rap y cumbia: los tres shows inaugurales que tendrá el Mundial 2026

Al tener tres países organizadores, se realizará un show inaugural antes del debut de cada anfitrión en la Copa Mundial de la FIFA.

La FIFA ya tiene definidos cuáles serán los artistas que dirán presente en las ceremonias inaugurales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México , que comenzará en poco más de un mes.

Esta edición contará con la particularidad de que por primera vez serán tres los países organizadores y, además, se realizará un show antes del partido inaugural de cada uno de los anfitriones.

Para el primer partido que se dispute en México el 11 de junio, cuando la selección azteca se enfrente con Sudáfrica tal como ocurrió en el inaugural del Mundial 2010, cantarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla.

los angeles azules Los Ángeles Azules.

Solo un día después se disputará en Toronto el primer partido de Canadá, que se enfrentará con Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión, los artistas que dirán presente serán Muchael Bublé, quien es más que reconocido en la Argentina por ser la pareja de Luisana Lopilato, Alanis Morisette y Alessia Cara.

Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que tendrá un más que interesante enfrentamiento con Paraguay, una selección que llega muy bien a la cita mundialista.

Los artistas que buscarán deslumbrar a todos los presentes en el SoFi Stadium serán Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.

Lionel Messi habló antes del Mundial 2026

El capitán argentino Lionel Messi se mostró con mucho entusiasmo y afirmó que seguirá jugando al fútbol "hasta que no pueda más". "Es mi manera de ser y porque me gusta lo que hago. Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Y porque después soy competitivo, me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces", aseguró Messi en una entrevista.

Y agregó: "Es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí. Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quien soy".

"Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales", reveló el 10, quien ve con cautela este Mundial.

Messi Portada Selección

"Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa", expresó.

Messi aseguró que la Argentina llega en buenas condiciones pese a algunas dificultades físicas de varios futbolistas. “Llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos los cuales están pasando por lesión o por falta de ritmo, cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, expresó. Sin embargo, el astro nacional aclaró que el Mundial “siempre es complicado” por el nivel de las selecciones participantes.

El rosarino pidió mantener la ilusión, aunque evitó ubicar a la Albiceleste como principal favorita: “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos”, sostuvo.