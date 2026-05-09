Mourinho puede volver al Real Madrid: las condiciones que puso

El entrenador portugués ya había pasado por el banquillo de la Casa Blanca entre los años 2010 y 2013.

El entrenador portugués José Mourinho volvió a quedar en el centro de la escena en el Real Madrid , ya que aparece como uno de los principales candidatos para hacerse cargo del equipo en medio de una fuerte crisis interna, aunque habría impuesto una serie de condiciones para concretar su regreso.

Según la prensa española, el actual entrenador del Benfica pretende un contrato por dos temporadas, además de control total sobre las decisiones deportivas, incluido el armado del plantel y el funcionamiento del cuerpo técnico.

Otro de los pedidos del portugués sería mantener a su actual equipo de trabajo, aunque no se descarta que Álvaro Arbeloa , cuyo ciclo en el banco del conjunto “merengue” parece llegar a su final, pueda integrarse a la estructura técnica.

Además, Mourinho habría solicitado que el club cuente con un vocero oficial para responder por temas institucionales o ajenos a lo estrictamente futbolístico, con el objetivo de evitar quedar nuevamente expuesto en conflictos internos o polémicas públicas.

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La situación del Real Madrid se agravó en los últimos días por el escándalo entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, que derivó en sanciones económicas para ambos futbolistas y profundizó el clima de tensión dentro del plantel.

En ese contexto, Mourinho también habría pedido revisar el funcionamiento del área médica, con la posibilidad de que los jugadores puedan acudir a un profesional privado para tener una segunda opinión en caso de lesiones o tratamientos delicados.

De todos modos, el propio entrenador portugués negó públicamente que su próximo destino sea el Real Madrid, aunque distintos medios españoles sostienen que en el club ya lo ven como una opción fuerte para encabezar una reconstrucción deportiva.

Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Copa del Rey, una Liga de España y una Supercopa, con 128 triunfos en 178 partidos oficiales.

Real Madrid, envuelto en un escándalo

El Real Madrid emitió un comunicado en el que informó que abrirá expedientes disciplinarios contra el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde.

“El Real Madrid comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni”, inició el comunicado que emitió el club de la capital española.

En el mismo, también se aclaró que informarán "en su momento" de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

La tensión entre ambos venía escalando desde el miércoles, pero estalló definitivamente este jueves cuando Valverde se negó a saludar a su compañero de equipo. Tras una práctica cargada de entradas bruscas, la pelea se trasladó al vestuario.

Valverde Tchouaméni Portada

En medio del tumulto, el mediocampista uruguayo sufrió una fuerte contusión y una brecha que requirió atención médica de urgencia, aunque el golpe habría sido producto de la propia intensidad del forcejeo y no un impacto directo del francés.

La magnitud del escándalo obligó a la intervención inmediata de la cúpula dirigencial. José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, se hizo presente en el vestuario para encabezar una reunión de emergencia. El club decidió abrir un expediente disciplinario para ambos futbolistas, mientras que el resto del plantel tuvo prohibido abandonar las instalaciones hasta que se intentó, sin éxito aparente, calmar los ánimos.

Con el vestuario detonado, el Madrid debe enfrentar este fin de semana al Barcelona. Si el resultado no acompaña, el conjunto culé se consagrará campeón frente a su eterno rival, dejando al equipo blanco ante un segundo año consecutivo sin títulos y con un plantel quebrado que parece haber perdido todo sentido del profesionalismo a horas del encuentro.