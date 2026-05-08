Castigo millonario: Real Madrid confirmó una sanción económica histórica para Valverde y Tchouaméni por pelearse

El club confirmó una durísima sanción económica sin precedentes en la reciente historia del club que golpeará en el bolsillo de los jugadores. Qué pasará con lo futbolístico.

Luego de varios comunicados intentando esclarecer lo sucedido en el escándalo de Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni , el Real Madrid fue contundente en sus cuentas oficiales al dar a conocer la multa millonaria que deberán pagar los jugadores por pelearse en el entrenamiento.

El escándalo no cesa y con el paso del tiempo siguen apareciendo distintas situaciones que ponen en el centro de atención al caso y generan un sinfín de posturas en torno a la situación. Tras el pedido de disculpas del subcapitán uruguayo publicado este jueves por la noche, el club lanzó un comunicado confirmando la durísima sanción que dolerá en el bolsillo de los jugadores.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni , ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", comienza el comunicado.

Luego, suma: "Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

En el cierre del comunicado expreso, el club confirmó el monto: "Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes". Ese monto significa algo así como 820.275.000 de pesos, una sanción sin precedentes en la reciente historia del club según contó el medio español Marca. Más allá de esto, no habrá sanción deportiva.

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Lo humillaron: se conoció el denigrante apodo que le habrían puesto los jugadores del Real Madrid a su DT

El escándalo de Real Madrid no tiene freno, pero a su vez sigue aumentando con distintos detalles que se conocen por parte de comunicados que se publicó el propio club y un extenso descargo hecho por el subcapitán Federico Valverde. Si bien en la espuma bajó luego de se conozca con detalles lo sucedido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en las últimas horas trascendieron otros rumores que generaron una atención particular.

Está todo roto en el plantel luego de la pelea entre Valverde y Aurelién Tchouaméni en el entrenamiento de este jueves y una sucesión de hechos deportivos que no colaboraron con el presente del equipo. Esta situación y un mal manejo con el plantel generó que el entrenador Álvaro Arbeloa quede en el centro de la atención con una clara ruptura en la relación que difícilmente vuelva atrás.

El apodo que le habrían puesto los jugadores a Arbeloa

Cuando ya se conocía que los jugadores empezaban a darle menos relevancia a las intervenciones del entrenador durante las prácticas, trascendió que el plantel tiene una forma particular de llamar a Álvaro Arbeloa, el ex jugador histórico del plantel que ahora se convirtió en entrenador.

Según trascendió a través de los medios Onda Cero y El País, puertas adentro hay un apodo para el DT que recorre los pasillos del club español incluso cuando él está a metros: el "cono", así lo llaman internamente. Ante este contexto tan esquivo para el DT, las probabilidades de que no continúe en el cargo durante la próxima temporada serían altas.

Arbeloa

Continúa el escándalo en Real Madrid: el comunicado de Valverde tras conocerse su parte médico

Real Madrid no tiene descanso: tras reportarse una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en un entrenamiento, el club informó el parte médico del uruguayo, que además realizó un comunicado por redes sociales explicando la situación, para cortar con las especulaciones.

Según informó el club, el volante uruguayo estará fuera dos semanas por un traumatismo craneoencefálico, y a ambos jugadores se les abrirá un expediente disciplinario por el conflicto en el entrenamiento.

La pelea entre futbolistas y el comunicado del Real Madrid

Según habían informado varios periodistas, Valverde y Tchouaméni habrían discutido en dos entrenamientos por una fuerte patada del francés. Luego pasó a mayores en el vestuario, y el uruguayo terminó en el hospital por un corte en la cabeza.

Esto se suma a varios conflictos internos, como diversos desacuerdos del plantel con el cuerpo técnico. Además, muchos compañeros no están contentos con las actitudes de Mbappé en las últimas semanas. Todo esto ocurre a días del clásico ante Barcelona, que podría definir la Liga española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2052431569969668539&partner=&hide_thread=false Salieron a la luz todos los DETALLES de las DOS PELEAS entre Valverde y Tchouaméni:



• Ayer, en el entrenamiento, Tchouaméni le dio una dura patada a Valverde, y el uruguayo se enojó y NO ACEPTÓ LAS DISCULPAS.



• A partir de ahí el Valverde empezó a pegarle patadas cada… https://t.co/CRXPV6ZIYv pic.twitter.com/wGGmPmpzKw — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El club informó a través de sus redes sociales: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", y agregó que una vez resueltas las sanciones, serán comunicadas.

Con respecto a la salud de Valverde, la Casa Blanca informó que "se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2052478649329172944&partner=&hide_thread=false Real Madrid confirma que Valverde sufrió un TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO en su pelea con Tchouameni.



Estará de baja por DOS SEMANAS. https://t.co/1Q7yQnZmSi pic.twitter.com/Mdg8JdyXRt — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El comunicado de Federico Valverde

El volante uruguayo se manifestó sobre el incidente a través de redes sociales: "Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande".

"En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica" continuó el mensaje, con una leve referencia a que alguien de adentro filtra la información.

Sobre su golpe, Valverde mencionó: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital".

"En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", manifestó el referente del Real Madrid, molesto con los rumores sobre la pelea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/2052480974466720104&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde



Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"



"Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente"



"Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

Por último, terminó el comunicado pidiéndole disculpas a los hinchas del club español: "Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente".