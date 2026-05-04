El gran momento de Marcelo Tinelli: con proyectos de cara al Mundial y nueva pareja.

El conductor sorprendió al presentar a su nueva novia y además se dieron a conocer detalles del trabajo que tendrá durante la Copa del Mundo.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos al mostrar su presente amoroso sin filtros. Tras varias idas y vueltas, quedó confirmado el final de su relación con Milett Figueroa y tiempo después, la aparición de su nueva pareja: la empresaria y exmodelo Rossana Almeyda . En este contexto de cambios, el conductor televisivo anticipó su nuevo proyecto laboral para el Mundial 2026 .

Como parte de esta nueva etapa, Tinelli prepara el lanzamiento de un programa que promete marcar tendencia en la temporada. El ciclo saldrá al aire tres veces por semana, después de las 21, en el streaming de Infobae. El conductor estará al frente desde un estudio montado en Miami, mientras que otro equipo operará desde Buenos Aires, generando un ida y vuelta entre ambas ciudades. La propuesta contará con destacados columnistas y la presencia de importantes invitados, sumando análisis, actualidad y entretenimiento en cada emisión.

Por otro lado, la confirmación del romance llegó en esta ocasión a través de las redes sociales. Tinelli, fiel a su estilo, compartió con sus más de 14 millones de seguidores una serie de historias de Instagram que lo mostraron disfrutando de una jornada especial junto a quien hoy sería su nueva pareja. El sábado comenzó con un asado entre amigos, pero el momento más íntimo de la jornada llegó por la noche, cuando el conductor decidió sorprender a Rossana con una cena hecha por él mismo.

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En unas historias, Marcelo mostró detalles de la preparación y dejó ver su faceta más hogareña y relajada. “Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, anticipó en una de las stories, donde se lo pudo ver amasando la pasta en ropa cómoda y descalzo, mientras sumaba emoticones de corazón y mencionaba a Rossana sin vueltas. La secuencia culinaria no solo evidenció el lado familiar y divertido del conductor, sino también su intención de hacer sentir especial a su nueva pareja.

El presente sentimental de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli no dudó en compartir con sus seguidores el resultado final de la cena que le preparó a a su flamante pareja. “Buena pinta la pasta”, escribió al mostrar la mesa lista, en lo que fue una cena íntima solo para dos. La imagen de las copas servidas y los platos recién preparados selló el inicio de una nueva historia en la vida sentimental del líder televisivo. El gesto no pasó desapercibido y las redes se llenaron de comentarios, tanto de seguidores que celebraron el nuevo romance como de quienes recordaron los tiempos recientes con la modelo peruana.

Mientras tanto, Tinelli no solo disfruta de su presente personal sino que también avanza con nuevos proyectos profesionales, incluyendo una fuerte presencia en medios y el desarrollo de contenidos vinculados al Mundial 2026. Las redes sociales, una vez más, funcionaron como el canal elegido para compartir su realidad y dejar en claro que, a pesar de los cambios, siempre hay lugar para nuevos comienzos.

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Ahora, el tiempo dirá hacia donde avanzará su nueva relación y si habrá respaldo por parte de la audiencia en su nuevo y ambicioso proyecto mundialista para junio de este 2026.