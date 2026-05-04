Quién es el tercero en discordia en la escandalosa separación de Diego Maradona Jr.

Diego Maradona Jr. , tras más de una década de pareja con Nunzia Pennino , madre de sus dos hijos, decidió separarse de ella en medio de una presunta traición de uno de sus amigos más cercanos, Marco Calone .

El nombre que quedó en el centro de la tormenta es el de Calone, un músico napolitano con una reconocida trayectoria dentro del circuito neomelódico. Tiene 43 años y nació en Nápoles, en el seno de una familia de artistas. Es hijo de la cantante Cinzia Oscar (Vincenza Testa) y del músico Franco Calone, y desde muy joven decidió seguir el camino de sus padres en la música popular italiana. Con una carrera activa desde fines de la década de 2000, Calone publicó más de una decena de discos y una larga lista de sencillos, entre los que destacan éxitos que lograron trascender las fronteras italianas, como “E staje male” y “Si felice tu”.

En redes sociales, Calone mantiene una presencia destacada y un vínculo permanente con sus seguidores. Su cuenta de Instagram roza los 400 mil seguidores, donde comparte tanto novedades de su carrera y lanzamientos musicales, como también escenas de su vida cotidiana, giras y encuentros familiares. La popularidad de Calone en Europa, especialmente en Italia, lo posiciona como una figura de peso dentro de la movida neomelódica y le otorga una visibilidad que ahora, por motivos personales, lo llevó al ojo de la tormenta.

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El escándalo se desató de lleno cuando, la semana pasada, varios medios italianos y argentinos comenzaron a replicar una versión que hasta entonces era solo un rumor en el entorno del hijo de Diego Maradona. Según trascendió, Nunzia habría iniciado una relación con el artista, el mejor amigo de Diego Jr., poco después de la separación.

La trama de la separación de Diego Jr.

La historia de la separación comenzó en agosto de 2025, cuando revelaron que la pareja atravesaba una crisis profunda. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató Carolina Molinari en LAM. Si bien durante meses el motivo de la ruptura se mantuvo bajo estricta reserva, la versión oficial fue siempre que la prioridad de ambos era proteger a Diego Matías e India Nicole, los hijos que tienen en común, y evitar que el conflicto impactara de lleno en la vida de los niños.

El giro inesperado llegó cuando el rumor de la relación entre Nunzia y Calone dejó de ser solo un comentario de pasillo y pasó a ocupar titulares. El círculo cercano de Diego Maradona Jr. recibió la noticia como un golpe doble: no solo se trataba del fin de una pareja de casi doce años, sino también de una traición de quien consideraba uno de sus mejores amigos. La noticia desató una ola de especulaciones, debates y repercusiones en la prensa tanto de Italia como de Argentina, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.

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Mientras tanto, Diego Jr. eligió el silencio y la cautela. Según personas de su entorno, el hijo del Diez prioriza el bienestar de sus hijos y busca recomponer su vida lejos de los flashes, aunque la herida por la traición de su amigo y el avance mediático de la nueva pareja de su ex todavía está muy presente.