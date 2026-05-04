Ángela Torres contó una traición de una ex amiga: la supuesta indirecta para Maia Reficco, novia de Colapinto

La artista reveló una historia importante en su vida que terminó con la relación con esa amiga. El video de sus declaraciones.

Declaraciones de Ángela Torres recorrieron el mundo del espectáculo al revelar una historia que vivió con una examiga de la cual sufrió una traición que terminó con el vínculo que mantenían. En torno a esas declaraciones hay un nombre que se apareció en la polémica sin ser mencionado por la artista: Maia Reficco , la actual novia el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

En diálogo con el medio de streaming Resumido, Ángela contó una historia personal que involucra a una tercera persona en discordia durante una fiesta.

“A no ser que me hayas clavado un puñal que duela mucho, que me pasó una sola vez y esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo”, comenzó diciendo en diálogo con el streaming. Durante sus palabras la artista contó que todo ocurrió cuando invitó a un after del excantante de Marama Agustín Casanova, una persona por la cual ella tenía un cariño especial.

Pero, lejos de lo esperado, esa situación con una amiga que no reveló el nombre terminó en un escándalo según su testimonio: "La terminé invitando. Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí”.

Qué dijo sobre Reficco

“Nunca más el vínculo de amistad ¿se cortó la amistad?", le preguntó el periodista de Puro Show sobre la relación con Reficco, mientras que angelita respondió: "Si si". Sin embargo, negó que Casanova haya tenido que ver en la historia que terminó con la amistad.

"Olvido y perdono", soltó en su mensaje Angelita.