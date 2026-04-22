Quién es la modelo argentina que habría conquistado a Marcelo Tinelli

En las últimas horas se conoció que, luego de su separación con Milett Figueroa, estaría iniciando un nuevo romance.

Marcelo Tinelli no pierde tiempo y tras la separación confirmada de la modelo peruana Milett Figueroa , se confirmó que está iniciando una nueva etapa amorosa con una persona con poco protagonismo en el mundo del espectáculo nacional. Según trascendió, ya fue presentada ante la familia e intenta meterla de lleno en el círculo íntimo.

En las últimas horas se conoció que Rossana Almeyda , una argentina exmodelo, con estudios en Ciencias Políticas, y radicada Miami, sería la nueva novia del conductor televisivo tras el fin del vínculo con Milett.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”, contó Pochi en el programa Puro Show, mientras que Angie Balbiani, acotó: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”.

Rossana Almeyda 2

“El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo (hijo de Tinelli)”, dijo Pochi dando muestras de la información, y agregó. “Ya la metió en el círculo familiar”. Por otra parte Angie contó que la exmodelo “es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”.

Por otra parte, sumó: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es de una persona con un buen corazón”.