Mimi Alvarado apuntó contra Milett Figueroa tras la denuncia: "Llevo años padeciéndola"

Mimi Alvarado salió al cruce de Milett Figueroa luego de que la modelo peruana confirmara el inicio de acciones legales en su contra por calumnias, injurias, daños y perjuicios. La pareja de El Tirri decidió responder en el programa Primicias Ya y aseguró que atraviesa un conflicto que, según su versión, comenzó hace años y tuvo un fuerte impacto personal.

La disputa entre ambas surgió durante las grabaciones del reality de la familia Tinelli, donde compartieron tiempo por primera vez . Lo que comenzó como una tensión dentro del entorno del conductor terminó escalando hasta una instancia judicial, con la mediática como imputada tras las denuncias presentadas por la modelo.

Cuando Marina Calabró le señaló que Milett había afirmado que Mimi “le arruinó la vida a la madre”, Alvarado respondió con dureza y puso el foco en su propia familia. “ Ella también le arruinó la vida a la mía, porque yo también tengo familia y yo también tengo una mamá que se preocupa un montón cuando ve este tipo de cosas que yo realmente no las generé”, expresó.

La dominicana también habló del desgaste emocional que le provocó el enfrentamiento y aseguró que lleva mucho tiempo atravesando la situación. “Yo tengo tres años padeciendo a esa mujer y energéticamente a mí me consumió”, afirmó. Además, contradijo la versión de Milett de que apenas se conocían y remarcó: “Grabé todo, todo tres meses con ella”.

Mimi recordó incluso situaciones en las que el conflicto habría afectado su vínculo con el ex músico de Los Fabulosos Cadillacs. “Las veces que yo no quise ir a la casa de Marcelo era porque ella no estaba. Y Luciano a veces se quedaba sin cenar por no verle la cara”, aseguró, al explicar cómo la tensión entre ambas habría condicionado momentos familiares.

La joven también relató su versión sobre el origen de los roces y apuntó a la llegada de la peruana a la vida de Marcelo Tinelli. Según contó, durante el Bailando 2023 el conductor la mencionaba constantemente mientras ella todavía estaba en República Dominicana. “No había una gala de Luciano que no me mencionara. ¿Cuándo viene Mimi?”, recordó.

Según ella, la situación cambió cuando finalmente llegó al país y conoció el vínculo que tenía con la familia. “Cuando ella vio que yo llegué, ella se impactó por cómo era Marcelo conmigo, la familia, ella no lo podía creer y para mí, eso a ella le encabronó”, relató, mientras en el programa interpretaron ese episodio como una posible escena de celos.

La acusación de Milett Figueroa que afectó a Mimi

La pareja de El Tirri también mencionó dos situaciones puntuales que, según ella, profundizaron el enfrentamiento. Una fue una foto junto a Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés, a quien conoce desde pequeño. “Ella me veía la foto y después de eso todo cambió”, afirmó sobre la reacción que habría tenido Milett.

El segundo episodio que recordó fue una visita a una obra de teatro protagonizada por Guillermina Valdés, donde Mimi tomó la palabra desde la platea para defender a las mujeres dominicanas. Para la conductora, esos momentos marcaron un antes y un después en la relación con la modelo peruana.

En el cierre de la entrevista, Mimi cuestionó algunas declaraciones de Milett y defendió su propia postura pública. “Yo no vine aquí a tener contrapunto, yo vine aquí a hablar claro. Y yo no vine a mentir, porque todos los que me conocen saben muy bien que yo aquí me caracterizo en Argentina por decir la verdad. Ella me faltó el respeto. Eso es calumnia ”, concluyó.