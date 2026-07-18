Momi Giardina contó detalles del posible regreso de Flor Peña a Luzu TV

Momi Giardina decidió hablar sobre uno de los temas que más ruido generó en los últimos días dentro de Luzu TV: el posible regreso de Flor Peña al ciclo conducido por Nico Occhiato. En medio de las versiones que circularon sobre una fuerte interna, la panelista fue consultada directamente sobre si la actriz y conductora volverá al programa y sorprendió con su respuesta.

“Flor Peña, ¿vuelve, no vuelve? ¿Qué sabés?”, le preguntaron. Sin esquivar la consulta, la panelista fue sincera y aseguró: “La verdad, no tengo idea, pero me encantaría que así sea porque me encanta el programa . Los quiero mucho a Marley y a Flor y nada, y ya está”. De esa manera, dejó en claro su deseo de que la dupla vuelva a compartir pantalla.

Giardina también se refirió al episodio ocurrido en Miami que alimentó los rumores de conflicto dentro del stream. Al ser consultada por el clima tras la situación, explicó: “Nada. Pues me, me dio un alboroto, pero después Nico resolvió y esas cosas ahí nosotros quedamos aparte ”. Además, remarcó que los asuntos personales entre los protagonistas no son algo que le corresponda comentar públicamente.

Cuando le preguntaron por las versiones que hablaban de gritos y un supuesto llamado en tono elevado, la bailarina salió en defensa del ex Combate y destacó su forma de trabajar. “No, no de que él habría echado después que habían hablado. Conociéndolo a Nico, es la persona. Tiene muy buen trato. Jamás va a levantar la voz, nada”, afirmó la integrante del ciclo.

La panelista también agregó: “Supongo que habrán hablado como lo hicieron con Flor y está todo bien. Son dos personas buenas y, y nada, irresponsable cada uno de los actos que tomó y ellos sabrán qué va a suceder”. Con esas palabras, intentó bajar la tensión y dejar el conflicto en manos de quienes están directamente involucrados.

Qué dijo Momi Giardina sobre el dinero que pidió Flor Peña

El escándalo sumó otro capítulo cuando trascendió la participación del abogado Fernando Burlando y un supuesto reclamo económico millonario que rondaría los 750 millones de pesos. Frente a esa versión, Momi prefirió mantenerse al margen y respondió: “Bueno, enojo hay, ¿quién no tiene enojos?, pero bueno, ellos sabrán qué es lo que se va a resolver”.

Mientras la incertidumbre continúa, el futuro de Flor Peña en Luzu TV todavía no está confirmado. Sin embargo, las declaraciones de Momi Giardina dejaron una señal clara: dentro del equipo existe afecto por la conductora y no ocultan las ganas de volver a verla al frente del envío junto a Marley.