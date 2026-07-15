Sin filtros, qué dijo Florencia Peña sobre Nicolás Occhiato y Luzu

La actriz se refirió a su desvinculación de Luzu tras la fake news sobre la salud de Jorge Messi.

Tras el escándalo en Luzu, Florencia Peña reapareció en la escena pública y charló sobre el encuentro que mantuvo con Nicolás Occhiato y respondió si volverá al streaming junto a su amigo Marley.

“Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento. Necesitábamos los dos… yo estaba… uff”, dijo la actriz en una nota que dio para Sálvese Quién Pueda (América) respecto al enojo y a la angustia que vivió tras la fake news.

Respecto a las versiones sobre los 700 millones de pesos que habría exigido a modo de compensación económica, Flor reconoció que la intención de sus abogados fue evitar conflictos mayores y que nunca pidió esa cantidad de dinero.

“Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes”, explicó y luego aclaró que la charla se dio, pero aún no está definido si es para llegar a un arreglo económico o para volver al streaming junto a Marley.

El vínculo de Florencia Peña y Marley tras el escándalo

Peña fue clara al hablar de su vínculo con Marley, con quien mantiene una amistad de más de 25 años, y los rumores de distanciamiento.

“Siempre estuvo todo bien. Él no es como yo, es más reservado, más miedoso. Es alemán, maneja así, pero es un amigo muy cariñoso”, contó la actriz que reconoció que en ningún momento esperó que el conductor hiciera declaraciones públicas manifestando su apoyo.

“Yo me estaba yendo a hacer el programa con él y no pude ir, le ca… la grabación, tuvo que buscar otra invitada”, dijo sobre su viaje a Estados Unidos que canceló tras lo sucedido. De hecho, fue en ese momento que Telefe apostó por el viaje de Victoria Xipolitakis.

Sobre cómo transitó este último mes, Florencia afirmó que le sirvió para tener una conexión “conmigo misma” y que pese a todo lo sucedido en cuanto a exposición y críticas la alivió el mensaje que Celia, la mamá de Lionel Messi, le mandó.

“Lo más importante fue que ella me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje. Lo importante es que les pedí disculpas y ellos me disculparon”, cerró con la intención de reunirse en su viaje a Rosario.