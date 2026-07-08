Diego Leuco contó la bajada que había hecho Luzu horas antes de que Flor Peña diga la fake news del padre de Messi

El periodista que conduce el ciclo Antes Que Nadie y es una de las personas más cercanas de Nicolás Occhiato en Luzu, contó detalles de cómo fue su diálogo con el líder de la empresa tras el escándalo. Los detalles del escándalo.

Diego Leuco habló sin filtros sobre el escándalo que generó la fake news anunciada por Flor Peña en el streaming Luzu sobre la salud de Jorge Messi , padre del futbolista Lionel Messi que actualmente juega el Mundial 2026 . La reacción fue rápida: Nicolás Occhiato , líder del canal, llamó a Flor quien era conductora del programa El Show del Verano -levantado de la programación- y habrían llegado a un acuerdo para que dé un paso al costado.

Sin embargo, días más tarde, Peña avanzó con dureza contra la empresa cuando no estaba previsto y parecía que podían llegar a un acuerdo solo con diálogo. Pero, sin embargo, la actriz que ocupaba el rol de conductora analizó exigirle a Luzu una suma millonaria . En torno a todo el escándalo y los detalles de cómo se gestó desde el inicio el escándalo, Leuco, una de las personas más cercanas en el proyecto, habló sin freno en LAM.

"Yo soy amigo de Nico (Occhiato), lo quiero y admiro mucho. Lo viví muy sorprendido. Ese día yo me iba de viaje y estuvimos chequeando a la mañana la información y logramos descartar la noticia esa que estaba circulando", contó

Y agregó sobre el accionar de ese día: "Me voy de la oficina diciendo que era falso, que nadie diga nada, nosotros habíamos hecho una bajada. Tenemos experiencia en estas cosas y había dicho que no quiero llegar primero, segundo, tercero ni cuarto. Nadie quiere ser primicia y me fui de la oficina diciendo falsa alarma y nada más que buscar. Me subo al auto y a los 5 minutos me empezó a explotar el teléfono. Cuando llego a casa, miro y tenía 200 clips de lo que había pasado".

En su relato, agregó: "Fue como una sorpresa muy fuerte porque Luzu es un canal que no lucha por la primicia, todo lo contrario. De hecho cuando sale la noticia de la muerte del Indio Solari yo estaba justo al aire y estábamos haciendo un juego de música. Terminó el juego y después nos tomamos unos minutos para hablar del Indio y quién era".

Leuco contó detalles del llamado entre Occhiato y Flor Peña minutos después del escándalo

"No hablé con Flor y ese día ni la vi. Es la misma sorpresa de todos. Creo que también sorprendió mucho la manera de dar la noticia y también desmentirla como que por ahí no tuvo esa contundencia o carácter tanto para darla o para asumir que no era correcto lo que se había dicho. Ella tiene mucha experiencia en los medios y conduciendo actualidad y tiene muchísimos recursos", dijo el experimentado conductor que supo liderar programas radiales y televisivos sobre actualidad.

Por otra parte, contó: "Hablé con Nico ese día, me llamó y me contó la conversación que acababa de tener con Florencia. Ya había tomado la decisión y estaba por comunicarla. Me contó que acordaban que Flor daba un paso al costado. Le dije que me parecía bien y lo bancaba".

A su vez, sostuvo: "Yo creo que en esa charla pasan las dos cosas: Nico le dice que no estaban las condiciones dadas para seguir y creo que Flor dijo lo que sintió en ese momento, después se habrá arrepentido, no sé. Pudo haber cambiado de opinión y es válido. Pero en ese momento, lo que me contó Nico fue eso: él estaba muy preocupado por lo que había pasado y que ella había entendido la magnitud y había decidido dar un paso al costado".

Sobre los rumores de un maltrato por parte de Occhiato a la actriz Peña

"Se dijo que Nico la había maltratado en esa conversación", le preguntó el conductor de LAM, Ángel de Brito. Ante esto, Leuco respondió: "Eso es imposible y ayer Burlando también lo desmintió categóricamente cuando se lo preguntaban. Nico es una persona mega calmada y pongo las manos en el fuego por él, es imposible que haya maltratado a Flor o a nadie".