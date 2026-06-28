Fernando Burlando contó cuánta plata le pedirá Flor Peña a Luzu TV: "No se puede recuperar"

El abogado aseguró que el reclamo contra el canal de streaming, por ahora, no contempla los daños ocasionados tras el despido.

El conflicto entre Flor Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de que Fernando Burlando confirmara que la actriz reclama una importante compensación económica a la empresa fundada por Nico Occhiato. Aunque las partes todavía intentan alcanzar un acuerdo extrajudicial, las negociaciones avanzan entre abogados y no se descarta que la disputa termine en los tribunales si no hay entendimiento.

La polémica se originó tras la abrupta salida de la actriz del proyecto que encabezaba dentro de la plataforma de streaming. Desde entonces, el tema generó una fuerte repercusión mediática y derivó en versiones cruzadas sobre las responsabilidades de cada parte . En las últimas horas, el periodista Pablo Layus aseguró que el monto reclamado rondaría los 200 millones de pesos , una cifra que rápidamente se convirtió en tema de debate en los programas de espectáculos.

Consultado sobre esa versión, el letrado evitó confirmar números concretos, aunque reconoció que el reclamo económico es significativo. “L a expectativa, si bien parece alta, se limita exclusivamente al contrato” , explicó el abogado en diálogo con Primicias Ya. De esta manera, buscó aclarar que el pedido actual no contempla otros daños que, según sostiene la defensa de la intérprete, también podrían ser considerados en una eventual instancia judicial.

El letrado remarcó que la situación emocional de la artista continúa siendo delicada y que las consecuencias del conflicto van más allá de una discusión contractual. “Sin evaluar una situación real que tiene que ver con el daño que le ha provocado toda esta situación. Hasta el día de hoy, Flor no se puede recuperar. Es hablar… una letra, un llanto, una letra, un llanto… Ni siquiera una frase”, afirmó.

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"Lo que se pide es una suma importante"

"Pedimos el cumplimiento del contrato"



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Además, el representante legal sugirió que el monto reclamado podría incrementarse si las conversaciones fracasan y el caso termina judicializado. “Es un monto importante. Y dentro de ese monto importante no está contemplado lo que le provocó esta situación. No se está pidiendo resarcimiento, pero sí el cumplimiento del contrato”, sostuvo. La frase dejó abierta la posibilidad de que, en una demanda formal, se incorporen reclamos vinculados a daños y perjuicios.

Mientras tanto, desde el entorno del canal trascendió que la empresa no estaría dispuesta a aceptar las condiciones planteadas por la ex Casados con Hijos. Según contó Yanina Latorre, los representantes legales de la plataforma consideran excesivo el reclamo y preferirían que la cuestión sea resuelta por la Justicia antes que acceder a las exigencias económicas actuales.

El conflicto entre Flor Peña y Nico Occhiato podría ir a tribunales

El enfrentamiento también profundizó la tensión entre Peña y algunos de los referentes más visibles de la plataforma. La actriz mantuvo diferencias públicas con el ex Combate y el conflicto se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del streaming y la televisión durante las últimas semanas.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas. Sin embargo, las declaraciones de Burlando dejan en claro que la postura de la intérprete es firme y que la prioridad actual pasa por obtener el cumplimiento de lo acordado originalmente. Si no aparece una solución consensuada en el corto plazo, todo indica que el caso podría trasladarse a los tribunales, donde la cifra en discusión podría crecer aún más.