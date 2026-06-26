Juan Otero reveló que es lo que Florencia Peña quiere de Luzu TV.

El hijo de la actriz habló sobre las acciones que tomará la conductora contra Nico Occhiato y el canal de streaming.

En los últimos días se habló mucho sobre el juicio millonario que Florencia Peña le haría a Nicolás Occhiato luego de su desvinculación de Luzu TV . Y, tras los rumores, ahora el hijo de la actriz, Juan Otero, admitió las intenciones de su madre de buscar un acuerdo extrajudicial.

“No va a hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, pero no lo va a hacer”, enfatizó el joven, suspicaz.

Luego afirmó que “estaría bueno un arreglo” ya que si bien Flor dio un paso al costado “fue un arreglo de las dos partes”. "Tiene que haber una compensación por todo ese tiempo que faltaba”, aseguró el hijo de la actriz. “Aparte, ella tenía muchas marcas metidas con Luzu, había muchas cosas por detrás”, argumentó. “Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, buscó desdramatizar Juan Otero.

florencia peña polemica Tras la polémica por la fake news, hay preocupación por la salud de Florencia Peña.

De todas formas, el hijo de Flor Peña mostró gestos de fastidio cuando adelantó lo que le espera a Nicolás Occhiato: “Del resto se ocuparán entre ellos”.

El gesto de Flor Peña con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV

Tras la fake news que lanzó al aire Florencia Peña sobre la salud del padre de Lionel Messi en su programa de Luzu TV que derivó en un gran escándalo en el que Nico Occhiato tomó medidas, el programa El show del verano dejó de salir al aire. A través de un comunicado difundido el mismo día de aquel episodio al aire, el conductor y dueño del canal de streaming informó que fueron desvinculados los responsables involucrados y que Peña tomaba la decisión de dar un paso al costado.

Lo cierto es que en las redes se detectó un sorpresivo gesto entre la actriz y el conductor que podrían dar un panorama de cómo quedó la relación mientras se define su situación contractual tras el abrupto final del ciclo. Florencia Peña sigue a casi 700 cuentas en la red social Instagram y entre ellas curiosamente no figuran ni Nico Occhiato ni el medio Luzu TV donde trabajó hasta hace pocos días. Aunque mantiene en su perfil su trabajo como conductora del programa de streaming.

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Por su parte, Nico Occhiato aún mantiene a Flor Peña entre las cuentas que sigue en Instagram lo que podría tomarse como un gesto virtual entre las partes en medio de la tensión y las cuestiones a resolver. Sin embargo, en este detalle que da la virtualidad se desconoce si la actriz nunca siguió a ambas cuentas o si optó por dejar de seguirlas tras lo sucedido días atrás.

En tanto, Marley indicó en un mensaje que le envió a Ángel de Brito que la semana próxima se reunirá con Occhiato en Miami por el programa del cual también formaba parte y aclaró que con Flor mantiene comunicación y se lleva bien ante los rumores de cortocircuitos.