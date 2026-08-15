La picante chicana de Marixa Balli a Marcela Baños por el conflicto en Pasión de Sábado: "Se minimiza sola"

La Cachaca reemplaza a la conductora en el histórico ciclo de América y todo parece indicar que la tensión continúa.

La histórica tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños volvió a quedar en el centro de la escena justo antes del debut de la Cachaca como reemplazante de su colega en Pasión de Sábado . Baños se tomó unos días de vacaciones y la producción eligió a la panelista para ocupar su lugar, una decisión que inevitablemente volvió a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre ambas.

Lejos de querer alimentar la polémica, la empresaria se mostró molesta cuando un cronista de Desayuno Americano volvió a consultarle por las diferencias con su colega. “¡Dejende de joder con eso! Qué ganas de joderle las vacaciones a Marcela Baños, la van a traumar ”, disparó la artista. Sin embargo, cuando le recordaron los dichos de su colega, respondió con una frase que podría generar nuevas repercusiones.

“Ella dice que la ninguneaba porque marcaba que fue mi primera bailarina, algo que para mi es un honor. Es como cuando Daniel Casanolvo recuerda que fui su primera vendedora... me encanta porque muestra el crecimiento de una. Me parece que Marcela se minimiza sola ”, sostuvo Balli.

La Cachaca también fue consultada sobre si había mantenido algún contacto con Baños luego de que se conociera su reemplazo en el programa. “Me preguntan si la llamé... no. ¿Qué le voy a decir? ¿Gracias por irte de vacaciones? Por favor... no siento que deba agradecerle nada”, respondió con ironía. La declaración volvió a marcar la distancia que existe actualmente entre las dos conductoras.

En cuanto a las versiones que indicaban que Marixa llegaba a Pasión de Sábado con intención de quedarse definitivamente con el puesto, la artista intentó despejar cualquier especulación. “Yo quiero hacer dos buenos programas, divertirme y dar lo mejor de mi en esto. Es lo que busco siempre”, explicó. Y agregó: “Lo hice muchos años, pasó un tiempo y está buenísimo que otro canal piense en mi para un remplazo pero nada más”.

Las fuertes críticas de Marcela Baños a Marixa Balli

La situación tiene como antecedente una disputa que viene de larga data. Baños sostuvo en distintas oportunidades que Balli la ninguneaba y que buscaba quitarle valor a su trayectoria al recordar que había comenzado en el medio como parte de su cuerpo de baile. Marixa, en cambio, asegura que mencionar ese vínculo profesional representa una forma de mostrar cuánto creció cada una desde aquellos primeros años.

De hecho, Balli cuestionó que Baños continúe recurriendo a situaciones del pasado para explicar la relación entre ambas. “Yo creí que cuando hablamos en LAM, todo había quedado aclarado”, manifestó. Sin embargo, inmediatamente expresó su fastidio ante la posibilidad de que el conflicto vuelva a instalarse: “Pero si sigue recordando la vez que no la saludé y demás... no se acaba más”.