La foto hot de Marixa Balli en el agua: "Ese pan dulce y no es Navidad"

La presencia de Marixa Balli en las redes sociales volvió a generar una fuerte repercusión entre sus seguidores. Esta vez, la panelista y empresaria compartió una imagen de archivo en bikini que rápidamente se convirtió en tendencia dentro de su comunidad digital, acumulando miles de reacciones en pocas horas y despertando una ola de comentarios cargados de elogios, nostalgia y humor.

La publicación mostró a Balli disfrutando de una jornada en una pileta. En la fotografía aparece de espaldas, luciendo una bikini negra de tiras, en una postal que remite a otra etapa de su vida artística . Fiel a su estilo espontáneo, acompañó la imagen con una breve reflexión: “Encontré esta foto, sumando recuerdos”.

Aunque la publicación no incluyó una producción especial ni un mensaje elaborado, logró captar rápidamente la atención de sus seguidores. En pocas horas superó los 7.500 “me gusta”, recibió cientos de comentarios y fue compartida por numerosos usuarios, confirmando una vez más el vínculo que la figura mediática mantiene con el público a través de las plataformas digitales.

El comentario de Verónica Lozano que se robó todas las miradas

Entre las múltiples reacciones que generó la fotografía, hubo una que sobresalió por encima del resto. La conductora de televisión Verónica Lozano decidió sumarse al posteo con una frase que combinó cariño y humor, logrando convertirse en uno de los comentarios más destacados de la publicación. “Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad”, escribió Lozano apenas unas horas después de que la imagen fuera compartida.

La ocurrencia provocó una catarata de respuestas de otros usuarios y terminó posicionándose como uno de los mensajes más celebrados del intercambio. La frase no solo evidenció la buena relación entre ambas figuras del espectáculo, sino que además reforzó el tono relajado y cercano que caracteriza muchas de las interacciones públicas entre celebridades argentinas en redes sociales.

Elogios y reacciones de colegas y seguidores

El comentario de Lozano no fue el único que llamó la atención. También se sumaron otras figuras vinculadas al mundo del entretenimiento y los medios. Entre ellas apareció Fefe Bongiorno, quien eligió una reacción breve pero contundente: “Fuega”. Su comentario se integró a una larga lista de mensajes que destacaron el estado físico y la imagen de la bailarina.

Los seguidores tampoco escatimaron elogios. Expresiones como “¡Qué mujer!”, acompañadas por emojis de fuego y corazones, se repitieron a lo largo de toda la publicación. El tono general fue de admiración y reconocimiento, con numerosos usuarios resaltando cómo Balli conserva el carisma y la presencia que la convirtieron en una de las figuras más populares de la televisión argentina.

La nostalgia, una fórmula que conecta con su audiencia

La publicación forma parte de una tendencia que se viene repitiendo en las últimas semanas dentro del perfil de Instagram de Marixa Balli. La conductora encontró en las imágenes de archivo una forma efectiva de generar cercanía con sus seguidores, quienes suelen reaccionar con entusiasmo cada vez que comparte recuerdos de distintas etapas de su carrera.

Días antes de esta foto en bikini, Balli había sorprendido con otra postal retro vinculada a una antigua temporada teatral en Villa Carlos Paz. En aquella oportunidad mostró un impactante vestuario inspirado en los colores de la bandera argentina. La imagen la retrataba con un conjunto de estilo showgirl compuesto por un corpiño strapless decorado con plumas blancas y celestes, detalles brillantes y una microtanga adornada con tiras de strass. La publicación fue acompañada por una sencilla descripción en la que explicó que se trataba de una fotografía recuperada de una de sus experiencias teatrales en la ciudad cordobesa.

El estilismo se completaba con accesorios de pedrería, pulseras a juego, maquillaje glamoroso y un peinado lacio con flequillo. Es decir, una estética característica de las producciones escénicas de aquella época. Ese mismo posteo también incluyó un guiño al clima futbolero que se vivía en la previa de la presentación de la Selección argentina frente a Cabo Verde. Balli aprovechó sus historias de Instagram para compartir un mensaje de aliento al conjunto nacional.

Marixa Balli, una figura que mantiene vigencia a través de las redes

La estrategia de rescatar imágenes del pasado parece haberse convertido en una de las marcas registradas de Marixa Balli en Instagram. Cada fotografía recuperada de su archivo personal despierta conversaciones, recuerdos y reacciones inmediatas, demostrando que la nostalgia continúa siendo una herramienta poderosa dentro de las plataformas digitales.

La reciente foto en bikini y el divertido comentario de Verónica Lozano son una nueva muestra de cómo Marixa Balli logra mantenerse vigente. A través de recuerdos, humor y cercanía con sus seguidores, la artista continúa generando conversación y reafirmando su lugar como una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo nacional.