Fernanda Iglesias confirmó las infidelidades de Diego a Yanina de las que habla Icardi: "Lo sabíamos hace mucho"

La panelista de Puro Show no dudó a la hora de ponerse del lado de Mauro Icardi en el conflicto mediático que lleva adelante contra la conductora de SQP .

La periodista de espectáculos, Fernanda Iglesias , se olvido por un momento de sus vacaciones por Europa y se metió de lleno en la polémica entre Mauro Icardi y Yanina Latorre . La panelista no dudó a la hora de ponerse del lado del delantero y sumó nueva información al conflicto. En esta oportunidad, habló sobre las supuestas infidelidades por parte de Diego Latorre y, ahora, solo resta saber si la conductora saldrá a responderle.

La periodista no pasó por alto el fuerte cruce entre el futbolista y la conductora. Utilizó sus redes sociales para opinar sobre el conflicto y dejó en claro su postura: confirmó lo que dijo el delantero argentino acerca de las infidelidades del comentarista de fútbol a la conductora de SQP .

La panelista de Puro Show , Fernanda Iglesias , escribió en su cuenta de Instagram: "Buen día. Primero: viva Argentina. Segundo: Francia. Tercero: Miami, Mauro y [emoji de serpiente], todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad ", afirmó respecto a lo que deslizó Mauro Icardi sobre la supuesta amante de Diego Latorre en Miami.

Recordemos que toda la polémica mediática nació a partir de la reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suárez que ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora asegurara que la pareja estaba pasando una terrible crisis, el futbolista respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a la conductora de SQP.

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero no se hizo esperar y fue fulminante. "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en la historia que convirtió la trama en toda una bomba viral.

El mensaje de Mauro Icardi

El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante en Miami en estos momentos. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó. "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. Cornuda", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", expresó con Mauro Icardi ironía.

Para cerrar el mensaje, se refirió a las pruebas y lanzó una amenaza: "Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", aseguró y sentenció: "A vos te voy a hundir, y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre, inventado y basado en tu única fuente". Recordemos que, además, Diego Latorre se encuentra en Estados Unidos trabajando en la cobertura del Mundial 2026 que se disputa en ese país, en Canadá y México.