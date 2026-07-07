Juliana Awada y sus hijas en Saint-Tropez con tres looks que anticipan la temporada primavera-verano 2026

La ex primera dama de la Nación cautivó a sus seguidores en las redes sociales al mostrar los looks que utiliza junto a sus hijas Antonia Macri y Valentina Barbier en las vacaciones por Europa.

En medio de las apariciones públicas de su expareja Mauricio Macri con su nueva novia , Juliana Awada disfruta sus días de relax en Saint-Tropez , Francia, acompañada de Valentina Barbier y Antonia Macri , sus dos hijas. La exprimera dama dio muestras en sus redes sociales de la intimidad del viaje y dejó ver distintas imágenes de momentos que atravesaron juntas caminando por la ciudad y realizando distintas compras mientras paseaban de forma distendida.

No fue un paseo más, sus seguidores estallaron con mensajes positivos al sentirse fascinados con los imponentes looks que mostraron. Frescura, con detalles y siguiendo la tendencia que actualmente se utiliza en Europa, uno de los epicentros que marcan el camino de la moda a nivel mundial.

El vestido le resaltó la elegancia que Juliana trae consigo. Vestido largo, tono coral, escote recto y breteles finos, y confeccionado en gasa, acompañado de sandalias nude con tiras finas, y una cartera color suela que generó sensación en sus seguidores.

Por su parte Barbier vistió un conjunto negro, también confeccionado en gasa pero, en este look, semitransparente. El mismo está dividido en dos partes: top sin mangas con cuello cerrado y una falda larga.

La tercera, la hija que tiene en con el expresidente de la Nación, usó una remera tejida al crochet en color blanco, escote en V y detalles calados. Utilizó sandalias en tono suela, mostrando un look fresco para el calor que azota Europa.

El vestido de Juliana Awada con el regreso de este estampado que ya se usa en Europa y anticipa la primavera 2026

Juliana Awada volvió a convertirse en referencia de estilo durante sus vacaciones en Europa. La empresaria textil compartió en redes sociales una serie de fotografías junto a amigas, entre ellas la reconocida interiorista María Giménez, y captó la atención de sus seguidores con un look que resume algunas de las principales tendencias que dominarán la moda primavera-verano 2026.

Las postales no solo mostraron paisajes de ensueño y momentos de descanso, sino también una elección de vestuario que confirma la vigencia de una estética que viene ganando protagonismo en las principales capitales de la moda. Con un vestido de inspiración botánica, líneas simples y un aire romántico, Awada volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las figuras más observadas cuando se habla de elegancia y sofisticación.

El vestido de Awada que se convirtió en protagonista de sus vacaciones

Durante su recorrido por distintos destinos europeos, la ex primera dama eligió un estilismo que combina comodidad, frescura y elegancia. En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram se la pudo ver luciendo un vestido midi de silueta recta, una de las prendas que se perfila como protagonista de la próxima temporada.

El diseño se destaca por su caída liviana y por las aberturas laterales que aportan movimiento al caminar. La pieza presenta además un escote sencillo con una discreta abertura en la zona del esternón y finos tirantes que acompañan la estructura del vestido.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el estampado botánico distribuido a lo largo de toda la prenda. Los motivos florales y vegetales en tonos verde oliva y blanco aportan un equilibrio entre sofisticación y naturalidad, dos conceptos que hoy dominan las colecciones de las principales firmas internacionales.

Para completar el conjunto, Awada apostó por accesorios discretos y funcionales. Eligió sandalias bajas de cuero marrón, un bolso de rafia y gafas de sol negras, elementos que reforzaron la estética relajada y refinada que caracteriza gran parte de sus apariciones públicas.

El peinado también siguió esa misma línea. Con el cabello suelto y un acabado natural, la empresaria apostó por una imagen fresca y sin artificios, una fórmula que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

La tendencia floral vintage que domina la moda europea

La elección de Juliana Awada no parece ser casual. Su look se alinea con una de las corrientes estéticas más fuertes que actualmente atraviesan la moda europea: el regreso de los vestidos florales con inspiración vintage.

Durante las últimas temporadas, importantes casas de moda recuperaron estampados botánicos históricos y los reinterpretaron bajo una mirada contemporánea.

El fenómeno responde a una creciente valorización de las referencias clásicas, especialmente aquellas vinculadas a las décadas de 1950 y 1960, períodos que vuelven a inspirar colecciones y pasarelas. Entre las firmas que impulsaron este regreso se encuentra Chloé, que bajo la dirección creativa de Chemena Kamali recuperó motivos florales de archivo para darles una nueva vida dentro de propuestas modernas y femeninas.

La tendencia combina elementos románticos, siluetas fluidas y estampados naturales con una visión actualizada del lujo. El resultado son prendas que evocan el pasado sin perder vigencia, adaptándose a las necesidades y preferencias de las consumidoras contemporáneas.

El regreso del maximalismo elegante en las pasarelas internacionales

La reaparición de los estampados florales forma parte de un fenómeno más amplio dentro de la industria de la moda: el retorno del maximalismo elegante. Después de varias temporadas dominadas por la sobriedad y el minimalismo extremo, las principales pasarelas europeas comenzaron a recuperar colores, texturas y estampados con mayor presencia visual.

En este nuevo escenario, los prints se transforman en protagonistas y vuelven a ocupar un lugar central en la construcción de los looks. Los motivos inspirados en la naturaleza aparecen tanto en vestidos como en blusas, faldas y accesorios, consolidándose como una de las expresiones más representativas de la moda primavera-verano 2026.

Los diseños florales ya no son vistos únicamente como una opción estacional, sino como una declaración estética capaz de transmitir feminidad, sofisticación y conexión con la tradición artesanal de la moda europea. En ese contexto, el vestido elegido por Juliana Awada encaja perfectamente con las propuestas que actualmente marcan tendencia en ciudades como París, Milán y Londres.

Una estética que forma parte de la identidad de Juliana Awada

Más allá de las tendencias del momento, los vestidos florales no son una novedad dentro del guardarropa de Juliana Awada. A lo largo de los años, la empresaria construyó una imagen pública asociada a prendas de líneas simples, telas livianas y estampados inspirados en la naturaleza.

Durante distintas apariciones oficiales, eventos sociales y viajes internacionales, fue habitual verla con vestidos midi o largos confeccionados en géneros como seda o gasa, generalmente acompañados por estampas suaves y paletas de colores naturales. Esa continuidad estética es uno de los aspectos que más destacan los especialistas en moda. Lejos de modificar radicalmente su imagen según cada temporada, Awada ha desarrollado un estilo coherente y reconocible que evoluciona sin perder sus rasgos distintivos.

Precisamente por esa razón, muchas de las tendencias actuales parecen integrarse de manera natural a su vestuario. Más que seguir una moda pasajera, la empresaria suele elegir prendas que dialogan con una identidad visual consolidada a lo largo del tiempo.

El estilo discreto que la convirtió en referente de elegancia

Durante los años en los que ocupó el rol de primera dama, entre 2015 y 2019, Juliana Awada fue observada con atención tanto por especialistas de la industria como por medios internacionales. Su manera de vestir se caracterizó por una elegancia sobria, donde predominaban los diseños de líneas limpias, las siluetas femeninas y los accesorios cuidadosamente seleccionados.

En ese sentido, distintos expertos destacaron en numerosas oportunidades la capacidad de Awada para equilibrar sofisticación y discreción, evitando la ostentación y priorizando propuestas refinadas. Esa filosofía estética continúa presente en cada una de sus apariciones actuales. Incluso durante sus vacaciones, sus elecciones de vestuario mantienen la misma coherencia visual que construyó durante años.

Por qué los vestidos botánicos serán tendencia en la primavera-verano 2026

Los especialistas coinciden en que los estampados florales y botánicos ocuparán un lugar central en la próxima temporada. La combinación de referencias vintage, tejidos livianos y colores inspirados en la naturaleza aparece de forma recurrente en las colecciones presentadas por las principales marcas internacionales.

Además, el interés creciente por prendas versátiles y atemporales favorece el regreso de este tipo de diseños. Los vestidos de inspiración floral permiten adaptarse tanto a contextos informales como a eventos más sofisticados, convirtiéndose en piezas funcionales dentro del guardarropa.

La moda primavera-verano 2026 también muestra una fuerte inclinación hacia las siluetas relajadas, los materiales naturales y las prendas que transmiten comodidad sin resignar elegancia. Todos esos elementos estuvieron presentes en el look elegido por Juliana Awada durante su viaje europeo.