Juliana Awada rompió el silencio tras la separación con Mauricio Macri

La ex primera dama se pronunció en Instagram. La separación se confirmó este domingo, tras 15 años de relación.

Luego de que se confirmara la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada , tras más de 15 años de relación, la ex primera dama publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, expresó.

El mensaje se publicó tiempo después de que la noticia trascendiera, por lo que afirma: " Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida” .

“Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma” , agregó Awada y cerró diciendo: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

Juliana Awada separación Macri

Cómo se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada

La relación entre ambos comenzó en septiembre de 2009, cuando ambos coincidieron en un gimnasio de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Según reconstrucciones periodísticas, la primera conversación surgió de manera casual durante una rutina de ejercicios en el Ocampo Wellness Club.

En ese entonces, Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Awada tenía 35 años. Ambos provenían de matrimonios anteriores y compartían una historia personal marcada por situaciones de exposición pública y experiencias traumáticas.

En los meses posteriores a su primer encuentro, la relación se consolidó rápidamente. Él la invitó a compartir un viaje a Tandil, su ciudad natal, donde compartieron un fin de semana. Tres meses después de su primer diálogo, ambos comenzaron la convivencia.

el-apodo-que-le-puso-mauricio-macri-a-juliana-awada-1197118.jpg

El vínculo fue presentado en público en distintos eventos sociales y rápidamente cobró visibilidad tras la llegada de Macri a la Presidencia de la Nación en diciembre de 2015. Durante el mandato de Macri, la diseñadora desempeñó el rol de primera dama y acompañó al mandatario en diversas actividades oficiales y viajes internacionales.

Ambos habían conformado una familia ensamblada. El ex jefe de Gobierno porteño estuvo casado previamente con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina,Gimena y Francisco) y con Isabel Menditeguy, con quien estuvo 9 años. Por su parte, Awada tenía una hija nacida en 2003, fruto de una relación anterior. La pareja tuvo una hija en común, Antonia, quien nació durante su gestión en la Capital.

El matrimonio se caracterizó por mantener una exposición pública acotada, aunque ambos participaron de actos oficiales, campañas y eventos institucionales. La pareja compartió momentos destacados de la vida política argentina, como la victoria electoral de 2015, que llevó a Macri a la presidencia.

Durante su matrimonio hubo algunos rumores de crisis. Fue a mediados de 2024 que comenzaron a circular algunas versiones de que existía una distancia entre ellos. Los programas de espectáculos no pasaron por alto el rumor y se hicieron eco de inmediato.

Juliana Awada separación Macri (2) La foto que habían publicado para desmentir los rumores en el 2024.

Fue Awada, que en noviembre de ese año, salió a desmentirlo y le comentó a la panelista de espectáculos Mariana Brey: “La gente está aburrida. Estamos súper bien, mejor que nunca diría". Macri, en sintonía, también confirmó que todo estaba bien con su mujer e, incluso, se permitió bromear: “No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar. Es gente aburrida y tiene que decir algo”.

En diciembre, ella volvió a postear una foto con Mauricio y sus hijas. Eso calmó las aguas, pero en septiembre de 2025 volvieron los rumores que hoy ponen un punto final junto con la publicación en redes sociales. La ex primera dama evitó detalles sobre los motivos de la ruptura. Por el momento, el jefe del PRO no se pronunció al respecto ni emitió declaraciones oficiales.