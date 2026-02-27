Fingió estar enferma para estafar a sus amigos y familiares: el macabro plan de una joven de 29 años

El monto de las estafas superaría los 20 mil dólares. Familiares y conocidos del mismo barrio comenzaron a descubrir que habían sido engañados.

La estafadora de Luján estafó a sus amigos, vecinos y familiares.

Una serie de estafas, que al principio parecían hechos aislados , pusieron en el ojo de la tormenta a una joven de 29 años y expusieron un macabro plan de engaños, donde los principales afectados eran sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo. El monto total denunciado ascendería a más de 20 mil dólares.

María Sol Moreno sostuvo durante mucho tiempo un mecanismo de engaños sistemáticos, dirigido principalmente a su propio entorno. Familiares, conocidos y comerciantes del mismo barrio comenzaron a descubrir, casi en simultáneo, que habían sido perjudicados.

A diferencia de otras estafas con un modus operandi único, en este caso los mecanismos variaban. Las denuncias describen un verdadero “menú” de estrategias que se adaptaban a cada situación, según informa TN.

Algunas veces fingía enfermedades o urgencias personales para solicitar dinero prestado. “Decía que la prepaga no la cubría y que tenía leucemia”, sostuvo Elías, una víctima en diálogo con el mismo medio. Y contó: “Les mandaba fotos a mis hijos estando internada. Decía que la pasaba mal y que no la entendían”.

estafadora de lujan (4) Foto: captura Telenoche.

El engaño llegó al punto de mostrar recetas falsas, que aún se desconoce cómo lograba obtener. En otras situaciones, prometía premios, regalos o viajes que nunca existían.

También habría pedido fotos de documentos con excusas informales que luego eran utilizadas para gestionar créditos sin autorización.

Otra modalidad frecuente, según los testimonios de las víctimas, era la simulación de transferencias bancarias: mostraba comprobantes de pago que jamás se acreditaban en las cuentas de los comerciantes. La reiteración de estas prácticas a lo largo del tiempo es lo que permitió que los casos comenzaran a conectarse entre sí.

estafa sol

Eugenia, una de las denunciantes, relató que la había contratado como empleada en un centro de estética. Con el correr de los meses, las cuentas dejaron de coincidir.

La agenda del local estaba llena, pero el dinero no ingresaba. Con el tiempo descubrió que la mujer se hacía pasar por la dueña, cobraba servicios por su cuenta y ofrecía productos que el negocio nunca había vendido.

La situación derivó en el cierre del emprendimiento. La propietaria tuvo que devolver dinero a clientes, vender equipamiento y asumir deudas para responder económicamente. “Me crié con ella, así que para mí siempre fue como una hermana”, sostuvo la mujer en Telenoche.

estafadora de lujan (1)

Otros comerciantes describieron episodios similares: compras pagadas con transferencias falsas o promesas de pago que nunca se concretaban.

El punto en común de las estafas: las víctimas eran gente cercana

En varios casos, el vínculo personal fue clave para que la maniobra funcionara. Algunas víctimas contaron que la conocían desde hacía años y que la consideraban parte de la familia.

Yael, otra allegada de la estafadora, recordó que, durante la pandemia, recibió la promesa de un viaje de regalo, para ella y su hijo. Para supuestamente gestionar el beneficio, le pidieron una foto con su DNI. Tiempo después descubrió que con esa imagen se había solicitado un préstamo a su nombre.

La deuda nunca había sido autorizada por ella. Sin embargo, terminó registrada en sistemas crediticios, obligándola a iniciar reclamos para intentar revertir la situación.

estafadora de lujan (3)

A medida que los hechos se multiplicaban, comenzaron a presentarse denuncias judiciales y a circular advertencias entre vecinos y en redes sociales. Allí, distintas víctimas compartieron experiencias similares y alertaron sobre nuevas posibles víctimas.

El monto total del dinero involucrado todavía es incierto. Al tratarse de operaciones pequeñas pero reiteradas, extendidas durante años y dispersas entre muchas personas, resulta complejo establecer una cifra final.