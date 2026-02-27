Se incendió el depósito de un bazar: 120 personas evacuadas

Un incendio de importantes dimensiones se registró este viernes pasado el mediodía en Villa Del Parque, y las autoridades tuvieron que evacuar a 120 personas.

Según revelaron fuentes policiales, se trata de un centro comercial de Villa Pueyrredón, y hay presencia de gran cantidad de humo en el lugar.

Trabajan el SAME en el lugar y cuatro bomberos terminaron afectados. El fuego está controlado.

Al menos fueron diez pacientes fueron asistidas con oxígeno tras haber inhalado monóxido de carbono, y otras 120 resultaron evacuados por un incendio.

Embed Artigas al 4700. Incendio de un depósito de artículos de bazar y textiles. Bomberos de la Ciudad combaten el fuego desde varios frentes. El techo de la edificación colapsó. Sin heridos al momento. pic.twitter.com/GBaee0U6xa — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) February 27, 2026

Fuentes oficiales informaron que el siniestro se desarrolla en un inmueble de 10 por 50 metros, en la calle General José G. Artigas 4720, donde se constató un fuego generalizado.

Bomberos de la Ciudad implementaron dos líneas de 38 milímetros por el acceso principal, al tiempo que en el lugar había seis empleados que se retiraron y estaban a resguardo.

Durante el operativo de emergencia, se derrumbó un tinglado en el ingreso, lo que dificultó la visualización del contrafrente, mientras desde la avenida General Mosconi se trataba de evitar la propagación a edificios aledaños.

Otro incendio con numerosos evacuados

Un incendio se desató en un edificio del barrio porteño de Constitución y hubo 16 asistidos por el SAME y más de 70 evacuados, según confirmaron fuentes del caso.

El siniestro se desató este viernes por la mañana en el 7mo piso de un edificio ubicado en el cruce de las calles San José y Pedro Echague, Constitución, por lo que el operativo se organizó en dos grupos de trabajo: uno abocado a la extinción del incendio y otro destinado a la evacuación preventiva del edificio.

Como consecuencia del incendio más de 70 personas debieron ser autoevacuadas, mientras que a eso se le sumó la presencia de vecinos que se mantuvieron a resguardo en los pisos superiores y en la terraza.

En tanto, el SAME asistió a 16 personas, cuatro de las cuales, un menor de siete años y tres mayores, fueron derivados a los hospitales Penna y Ramos Mejía.