La ex primera dama se sumó a un estilo que mezcla la simpleza con la elegancia. Sus fotos en redes sociales.

La nueva tendencia en las manos que domina el 2026 y usa Juliana Awada: qué son las "uñas de jabón"

Sinónimo de elegancia y tendencias, Juliana Awada volvió a llevarse todas las miradas por un detalle en sus redes sociales. Al compartir fotos en su cuenta de Instagram , los seguidores más fashionistas de la ex primera dama argentina la llenaron de elogios por su manicuría , tan sobria como estética.

La empresaria suele apostar por la elegancia sin excesos , y esta vez trasladó esa costumbre a sus manos con las denominadas uñas de jabón . Se trata de una nueva moda que se aleja de los colores intensos para centrarse en la naturalidad y el brillo . Este estilo no busca ocultar, sino resaltar la belleza natural de la uña.

En el caso de Awada, su look se basa en tonos traslúcidos , apenas rosados, que permiten ver la uña natural. El efecto final es limpio, brillante y sofisticado , como si las manos estuvieran recién lavadas, pero con un acabado pulido . Así, se logra un equilibrio perfecto entre discreción y sofisticación , posicionando este estilo como uno de los más elegidos por quienes apuestan al lujo silencioso .

awada1 Juliana Awada vuelve a marcar tendencia, esta vez por sus uñas.

Qué son las “uñas de jabón”, el look que eligió Juliana Awada para lucir sus manos

Las uñas de jabón, también conocidas como soap nails, se inspiran en la limpieza, imitando el efecto de brillo y pulcritud que queda después de lavarse las manos. Combina acabados translúcidos con textura suave y brillo húmedo, logrando un look delicado, minimalista y muy fotogénico que viene ganando popularidad en redes sociales por su aire limpio y orgánico. Su estética es versátil y apropiada tanto para looks naturales como para estilismos más creativos. Su éxito radica en la textura translúcida y el brillo que evocan limpieza y delicadeza.

awada2 El look de la ex primera dama para sus uñas se basa en tonos traslúcidos.

Este estilo emplea colores como el rosa pálido, el blanco lechoso y esmaltes transparentes. Además, para lograr este efecto deseado de uñas resplandecientemente limpias, es fundamental un cuidadoso proceso de preparación que incluye limpieza, corte, limado y la aplicación de capas de esmalte translúcido.

Aunque la tendencia de las uñas jabón se centra en la transparencia y la naturalidad, también permiten jugar con diferentes tonos para personalizar la manicura y adaptarla al estilo de cada persona. De esta manera, se puede recurrir a tonalidades como el rosa nude, rosa empolvado, blanco lechoso o beige claro.

awada3 Este estilo imita el efecto de brillo y pulcritud que queda luego de lavarse las manos.

Juliana Awada, entre la separación de Macri y los rumores de romance real

En enero pasado, Awada sorprendió al confirmar su separación del ex presidente Mauricio Macri, tras más de 16 años de relación y una hija en común, Antonia. La pareja había pasado Navidad junta, aunque ya tenía decidido el fin del vínculo que comenzó en 2009, con encuentros casuales en un gimnasio de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces, Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño y Awada tenía 35 años.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram luego de conocerse la noticia.

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Casi inmediatamente después de su separación, comenzó a circular un rumor que la vinculaba con la realeza española. Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos, la empresaria argentina habría iniciado un romance nada menos que con el rey Felipe VI. La versión generó sorpresa, ya que el monarca se encuentra casado hace más de dos décadas con la ex periodista Letizia Ortiz. Awada no confirmó ni desmintió el vínculo y solo se limitó a compartir una reflexión en sus redes: "A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego".