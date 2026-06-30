Espectáculos La Mañana Mauricio Macri A los besos: las fotos de Mauricio Macri y su nueva novia

El periodista de espectáculos Guido Zaffora reveló imágenes sobre un beso entre el exmandatario de la Nación y una figura en la calle. + Agregar LM Neuquen en







El expresidente de la Nación Mauricio Macri dejó atrás su matrimonio con Juliana Awada, quien supo ser la primera dama en el país, e inició una nueva relación que dejó de ser un secreto a voces. Ya hay foto de un nuevo romance que está dando vueltas en las redes sociales y se hizo viral luego de que lo publique el periodista de espectáculos Guido Zaffora. Infraganti pero con intenciones de hacerlo público, debido a un beso apasionado que ocurrió públicamente en la calle.

Rápidamente fue tema de conversación. El posteo muestra a Mauricio con Dolores "Lola" Teuly unidos por un apasionado beso en el barrio porteño de Palermo. "Macri y su nueva novia a puro chape en Palermo", escribió en su posteo que terminó con los secretos y dejó en claro la nueva relación del exmandatario.

Cabe destacar que en febrero del corriente año, Macri se separó de Juliana Awada luego de 15 años de matrimonio en una relación que tuvo en su historia una hija en común. Luego de ese anuncio, fue vinculado con distintas figuras del espectáculo. Hace algunas semanas habían revelado en el ciclo LAM que sería la propia Teuly quien estaba saliendo con Macri, una hipótesis que el dejó con vida y confirmó: "Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias. Cuidate”.