Vandalizaron el monumento al Estado de Israel en Neuquén: aparecieron pintadas y repudian un nuevo ataque

El espacio ubicado frente al Concejo Deliberante amaneció con inscripciones contra Israel. Aseguran que no es la primera vez que ocurre.

El monumento al Estado de Israel , ubicado en la plazoleta homónima frente al Concejo Deliberante de Neuquén , volvió a ser blanco de un acto de vandalismo. Durante la madrugada del domingo aparecieron pintadas sobre la estructura con consignas como "Israel genocida" y otras expresiones contra el Estado israelí, un hecho que generó un fuerte repudio por parte de la comunidad judía local.

El presidente del Centro Hebraico de Neuquén, Carlos Maravankin , confirmó que se trata de un nuevo episodio contra el monumento y sostuvo que la situación no solo afecta a la comunidad judía, sino también al patrimonio público de la ciudad.

"No es la primera vez. El monumento ya ha tenido otros episodios de vandalismo. Son acciones propias de grupos antisociales que conviven con nosotros en la ciudad y que salen por las noches a dañar el espacio público", afirmó.

bandera israel

Según explicó, el ataque ocurrió sobre la estructura emplazada en la plazoleta Estado de Israel, un espacio público municipal que cuenta con una estrella de David como símbolo del Estado israelí.

Maravankin remarcó que, más allá del contenido de las consignas, el hecho implica un daño que deberá afrontar toda la comunidad. "Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos", señaló.

El dirigente confirmó que el municipio intervino rápidamente. "Ya ayer a la tarde actuó personal municipal y seguramente durante la mañana continuarán las tareas de limpieza", indicó a LU5.

Sin embargo, explicó que la restauración demandará diferentes trabajos porque las pintadas alcanzaron distintos materiales del monumento.

"Sobre el muro de ladrillo seguramente será más sencillo pintar nuevamente, pero también escribieron sobre placas de mármol, que requieren otro tipo de tratamiento", detalló.

"Refleja ignorancia y odio"

Durante la entrevista, Maravankin cuestionó el contenido de las pintadas y sostuvo que quienes realizaron el ataque utilizan conceptos sin comprender su significado.

"Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de genocidio", afirmó. El presidente del Centro Hebraico reconoció que actualmente existe un conflicto bélico en Medio Oriente, aunque remarcó que ese escenario no justifica trasladar esas disputas a Neuquén.

Insistió en que la guerra es en Medio Oriente, y no en Neuquén. "Nosotros vivimos en una sociedad donde conviven personas de distintos orígenes nacionales y diferentes creencias religiosas", expresó.

El Concejo Deliberante volvió al trabajo en Neuquén. El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante.

También contó que muchos integrantes de la comunidad local tienen familiares y amigos viviendo en Israel que atraviesan directamente las consecuencias del conflicto. "Tenemos gente cercana que está en el medio de esa guerra y la vive todos los días", sostuvo.

Maravankin también rechazó las consignas escritas sobre el monumento y consideró incorrecto utilizar el término "genocidio" para describir el conflicto. "Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente", afirmó.

Según expresó, quienes realizaron las pintadas toman "conceptos aislados" para construir un discurso de confrontación y construyen su propio relato y se expresan mediante el daño al espacio público porque no están capacitados para mantener un diálogo democrático y respetuoso.

Incluso consideró que detrás de este tipo de acciones existe una actitud discriminatoria. "Hay un tinte de odio hacia un colectivo determinado. No vemos que se manifiesten por otros conflictos que ocurren en distintas partes del mundo", señaló. Como ejemplo, mencionó conflictos armados y crisis humanitarias en otros países que, según dijo, no generan el mismo tipo de manifestaciones.

Investigan si hay cámaras

Consultado sobre la posibilidad de identificar a los responsables, Maravankin indicó que desconoce si las cámaras de seguridad de la zona lograron registrar el ataque.

Explicó que el Concejo Deliberante no tendría cámaras apuntando directamente hacia el monumento, aunque sí existiría un domo cercano que podría aportar imágenes.

"La denuncia ante la Fiscalía seguramente va a generar una investigación para tratar de identificar a estas personas", manifestó. También llamó la atención sobre la altura en la que fueron realizadas algunas de las pintadas.

"Debieron utilizar algún elemento para poder subir porque la estructura es alta y escribieron bastante arriba. Esperemos que puedan ser identificados y que reciban las sanciones que establece la normativa argentina para este tipo de expresiones de odio y discriminación", agregó.

No es la primera vez que el monumento ubicado frente al Concejo Deliberante resulta vandalizado. Según recordó Maravankin, ya hubo episodios similares en años anteriores, entre ellos uno registrado en 2010 y otros posteriores que también afectaron la estrella de David instalada en el lugar.

Desde la comunidad judía consideran que estos hechos forman parte de una serie de ataques dirigidos contra un símbolo que representa la convivencia de distintas colectividades dentro de la ciudad.