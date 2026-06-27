Cerró definitivamente la histórica zapatería Cuatro Ases: la emotiva despedida de sus dueños

Este viernes se bajaron las persianas del comercio que cosechó miles de familias neuquinas como clientes en estos 61 años de trayectoria en Neuquén.

Las persianas bajaron lentamente por última vez. Adentro todavía quedaban algunos clientes buscando las últimas ofertas , empleados acomodando cajas casi vacías y un hombre que, a sus 81 años, saludaba uno por uno a quienes lo acompañaron durante gran parte de su vida. Ramón Córdoba estaba emocionado . No hacía falta que dijera demasiado. Después de 61 años , la zapatería Cuatro Ases cerró definitivamente sus puertas y con ella terminó una parte de la historia comercial de Neuquén .

El tradicional local de Alcorta 47 fue escenario este viernes de una despedida cargada de abrazos , a gradecimientos y recuerdos . Durante toda la jornada desfilaron clientes de siempre, muchos de ellos pertenecientes a familias que compraron allí durante tres y hasta cuatro generaciones. También estuvieron los empleados, quienes acompañaron a Ramón hasta el último minuto de trabajo.

"El mejor regalo que podemos tener es el reconocimiento de la gente", resumió emocionada a LM Neuquén Mónica Córdoba, una de las hijas del fundador, mientras observaba cómo su padre recorría el salón saludando a cada integrante del equipo.

Cierre de Zapateria Cuatro Ases (13) Claudio Espinoza

Para miles de neuquinos, Cuatro Ases nunca fue simplemente una zapatería. Era uno de esos comercios donde se compraba con confianza, sabiendo que los zapatos durarían años y que detrás del mostrador siempre habría alguien dispuesto a recomendar el calzado adecuado. Era, además, un negocio de los de antes: familiar, atendido por sus dueños y profundamente identificado con la ciudad.

El final de una historia de 61 años

El cierre no fue una decisión repentina. La familia Córdoba la venía madurando desde hacía tiempo. Las nuevas formas de consumo, el crecimiento del comercio electrónico y, sobre todo, la ausencia de una nueva generación interesada en continuar el negocio hicieron que llegara el momento de poner punto final.

"No fue algo repentino. Entendimos que vienen otras formas de comprar y no hay generaciones atrás que quieran seguir con esto. Nuestros hijos, gracias a Dios, están todos dedicándose a lo suyo", explicó Mónica.

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Ella y su hermana Marisel fueron quienes en los últimos años acompañaron a Ramón al frente de la empresa. Mientras él seguía participando activamente del negocio, ellas asumieron buena parte de la conducción cotidiana. Sin embargo, reconocieron que el verdadero motor siempre fue su padre.

"Si fuera por él, seguiría abriendo sucursales", contó entre risas, pero también con un orgullo muy grande por su papá. Hasta hace apenas unos meses, este hombre que en agosto cumplirá 82 años, seguía viajando para elegir mercadería.

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Hablar de Ramón Córdoba es hablar de una vida entera dedicada al calzado. Su historia comenzó cuando apenas tenía 13 años y consiguió su primer trabajo en el recordado Palacio del Calzado, uno de los comercios históricos de Neuquén.

Según contó su hija, entró barriendo pisos y con el tiempo aprendió el oficio, conoció proveedores, clientes y marcas. A los 18 años dio un salto enorme: abrió Carioca junto a otros socios.

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Más adelante llegó el proyecto que marcó definitivamente su vida: Cuatro Ases, y después también impulsó otros negocios como El Hijo Botín y Titán Calzados.

Cuando la sociedad original se disolvió, fueron sus hijas quienes comenzaron a incorporarse al trabajo diario. Marisel lo hizo primero y Mónica llegó en 1998.

El comercio donde compraban los abuelos, los padres y los hijos

A lo largo de las últimas semanas, mientras se desarrollaba la liquidación final, las historias comenzaron a repetirse. Clientes que llegaban no sólo para aprovechar los descuentos, sino para agradecer.

Muchos recordaban que sus padres los habían llevado de chicos y que ahora eran ellos quienes compraban calzado para sus propios hijos. "Lo único que nos dijeron durante estos días fue que vienen hace tres o cuatro generaciones a comprarnos", relató Mónica.

Ese vínculo fue construyéndose durante décadas gracias a una filosofía comercial que nunca cambió. "En Cuatro Ases buscaban ofrecer calidad", coincidieron varios clientes consultados quienes no solo no quisieron perderse las últimas ofertas, sino que también se acercaron para despedirse .

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"Nos quedamos con el reconocimiento de la gente. Es hermoso todo lo que nos brindaron", aseguró la comerciante.

Si hubo algo que emocionó especialmente a los Córdoba durante la despedida fue el compromiso de quienes trabajaron junto a ellos. Muchos empleados permanecieron hasta el cierre definitivo, acompañando el último capítulo de una empresa que también sentían propia.

"Hemos tenido los mejores empleados que uno puede tener", aseguró Mónica, y destacó que quienes permanecieron hasta el final se pusieron "la camiseta" del negocio como si fuera suyo.

Cierre de Zapateria Cuatro Ases (10) Claudio Espinoza

"El recurso humano que tuvimos fue increíble. Nos entregaron todo hasta el último día", dijo. Esa imagen quedó reflejada este viernes, mientras algunos terminaban de acomodar las últimas cajas, otros recibían clientes o simplemente compartían abrazos con quienes llegaban a despedirse.

Ramón, quizás escondiendo un poco su emoción, saludó uno por uno, en una jornada que le pondrá el cierre a décadas de trabajo.

También llegó el momento de descansar

Aunque la decisión estuvo atravesada por la nostalgia, la familia también la vive con tranquilidad. Después de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido, creen que llegó el momento de que Ramón y su esposa, Zulema -a quien todos conocen como "Pochi"- puedan disfrutar una etapa distinta.

Llevan 56 años de matrimonio. Ella acompañó cada paso del crecimiento de la empresa y fue testigo del nacimiento de las distintas sucursales, de las crisis económicas, de los buenos años y también de los momentos difíciles.

Cierre de Zapateria Cuatro Ases (11) Claudio Espinoza

"Es hora de que disfruten", sostuvo Mónica, quien dijo también que ahora podrán pasar más tiempo son sus nietos y con toda la familia y también conocer un ritmo de vida que nunca tuvieron.

El cierre también marca el comienzo de una nueva etapa para las hijas. Después de tantos años detrás del mostrador, cada una continuará con proyectos personales.

En el caso de Mónica, el camino ya está definido. "Soy coach ontológica, así que voy a dedicarme a lo mío, que me encanta", explicó.

Aunque reconoció que el lunes, cuando ya no tengan que abrir el local, será un día extraño. "Va a ser un cambio tremendo", admitió. Sin embargo, tanto ella como Marisel coinciden en que la decisión llega en el momento indicado.

Cierre de Zapateria Cuatro Ases (12) Claudio Espinoza

"No sentimos tristeza. Estamos orgullosos de poder cerrar bien, por decisión propia y por entender que los ciclos terminan", aseguró.

Una despedida por la puerta grande

En tiempos donde muchos comercios históricos bajan sus persianas en medio de conflictos económicos o deudas, la familia Córdoba eligió despedirse de otra manera.

Con las cuentas ordenadas, saludando a los clientes de siempre y agradeciendo el cariño recibido durante semanas. "Nos estamos yendo por la puerta grande", dijo Mónica.

Y quizás esa sea la imagen que mejor resume estos 61 años.

No sólo porque Cuatro Ases logró mantenerse durante más de seis décadas en una ciudad que cambió por completo, sino porque consiguió algo mucho más difícil: convertirse en parte de la memoria afectiva de miles de neuquinos.