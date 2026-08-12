¿Por qué está cercado el Monumento a San Martín? La Municipalidad explicó las obras que se realizan

La pregunta es recurrente desde hace varios días. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos y simbólicos de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roca y Avenida Argentina.

Desde hace algunos días, quienes transitan por el centro de la ciudad se hacen la misma pregunta: ¿Por qué está cercado el Monumento a San Martín ? La Municipalidad de Neuquén brindó las explicaciones al respecto de las obras de remodelación y reparación que llevan adelante en uno de los lugares más emblemáticos y simbólicos de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roca y Avenida Argentina.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la Municipalidad realiza el control de los monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad y señaló que, durante una inspección, se detectó una falla estructural en el monumento.

“Se observó que tiene una falla estructural y que se está socavando uno de sus laterales, por lo que requiere una reparación”, explicó la funcionaria.

En este sentido, destacó que las obras tienen como objetivo principal preservar el Monumento a San Martín, “ese lugar simbólico y de identificación de la ciudadanía”.

Actualmente, se está instalando un cerco perimetral para comenzar con los trabajos. “Además de arreglar esta falla estructural, se va a aprovechar para realizar las obras eléctricas e hidráulicas necesarias para garantizar las condiciones óptimas del monumento”, detalló De Giovanetti.

La funcionaria remarcó que el cerco también responde a una cuestión de seguridad: “es un lugar con gran circulación de peatones y vehículos. El cerco es para preservar la integridad de la ciudadanía”.

También señaló que, previo al inicio de las obras, se trabajó junto con la Asociación Sanmartiniana, institución que preserva, conserva y pone en valor el patrimonio histórico vinculado al monumento.

Por último, De Giovanetti aclaró que el acto del 17 de agosto, día que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, se realizará en la explanada del monumento.

¿El 17 de agosto será feriado nacional o día no laborable?

Se viene un nuevo fin de semana largo en el mes de agosto. Se trata de una fecha especial del calendario que ya genera expectativas entre quienes buscan aprovechar tres días consecutivos de descanso. Sin embargo, hay una pregunta clave: ¿Será feriado nacional o día no laborable?.

El Gobierno Nacional ya confirmó la fecha del próximo feriado nacional del 2026. Luego del descanso extra que se registró durante julio por el Día de la Independencia, muchas personas buscan saber cuándo tendrán los próximos descansos.

La próxima fecha que aparece en el calendario nacional se debe al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto. Y todos buscan saber si será feriado nacional o no.

En el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, el lunes es feriado nacional de carácter inamovible, por lo que habrá un fin de semana largo que quedará conformado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Además, este año el Día del Niño quedará ubicado justo en medio del descanso extendido. La celebración dedicada a los más chicos será el domingo 16 de agosto. De todos modos, hay una aclaración importante: el Día del Niño no es feriado.