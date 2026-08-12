El 18 de agosto se celebra el Día Internacional del Pinot Noir y Bodega Familia Schroeder preparó una agenda especial en Neuquén, Cipolletti y otros puntos del Alto Valle.

Pinot Noir, el emblema patagónico que tendrá su gran celebración en Neuquén: vinos, cenas y degustaciones.

El Pinot Noir será protagonista durante agosto en Neuquén y el Alto Valle . Con motivo de su Día Internacional, que se celebra el próximo 18 de agosto, Bodega Familia Schroeder preparó una agenda especial para mostrar las distintas expresiones de una de las cepas más representativas de la Patagonia argentina.

La bodega, instalada en San Patricio del Chañar , cuenta con 75 hectáreas plantadas con Pinot Noir y desarrolló una amplia variedad de etiquetas elaboradas con esta uva. El clima del sur, la altura y los suelos de la región permiten obtener vinos con estructura, frescura y buena acidez natural.

Para la celebración, Familia Schroeder pondrá en primer plano nueve ejemplares: Saurus Estate Pinot Noir Rosé, Saurus Estate Pinot Noir, Saurus Select Pinot Noir, Saurus Barrel Pinot Noir, Familia Schroeder Pinot Noir, Familia Schroeder Pinot Noir Malbec, Rosa de Los Vientos, Saurus Pinot Noir Tardío y Alpataco Pinot Noir.

Cuándo comienza la agenda

Las propuestas se desarrollarán en distintos restaurantes, vinotecas y hoteles, con actividades que incluyen desde promociones durante todo el mes hasta cenas especiales y degustaciones guiadas.

En Restaurante Pucará, ubicado en Luis Toschi 221, Cipolletti, la promoción estará vigente durante todo agosto. Con el consumo de un Barrel Fermented Pinot Noir, los clientes recibirán un Saurus Estate Pinot Noir para llevar a su casa. Para consultas, los teléfonos informados son 299 5300496 y 299 5339602, mientras que el perfil de Instagram es @espiritupucara.

La misma propuesta estará disponible durante todo agosto en Cuatro Perros, ubicado en Toschi 519, Cipolletti. Allí, con el consumo de un Barrel Fermented Pinot Noir, también se entregará un Saurus Estate Pinot Noir para disfrutar en casa. El establecimiento figura en redes como @cuatroperrosok.

Cena de cuatro pasos en Casa León

Uno de los primeros encuentros especiales será el jueves 13 de agosto a las 21, en Casa León, ubicado en Alderete 1607, Neuquén capital. La propuesta será una cena maridaje de cuatro pasos, guiada por la sommelier Noelia Giampietri.

El menú comenzará con un abreboca de croquette de trucha, alioli de remolacha y cebolla encurtida, acompañado por Saurus Pinot Rosé. La entrada será una bruschetta de mousse de hongos con chutney de peras, combinada con Saurus Select Pinot Noir.

Como plato principal se servirá trucha patagónica con cremoso de coliflor, vegetales asados en oliva y gremolata cítrica, acompañada por Barrel Fermented Pinot Noir. Para el postre habrá opciones de flan, mousse o tiramisú, junto a Rosa de los Vientos Brut Nature Rosé.

El teléfono para reservas es 299 6059647 y el perfil del lugar es @casaleon.wines.

Rosa de Los Vientos, con un gran porcentaje de Pinot Noir.

El 18 de agosto, “Patagonia en 5 copas”

El día central de la celebración, martes 18 de agosto, Vinoteca Portento realizará “Día del Pinot Noir: Patagonia en 5 copas”.

La actividad será en Avenida Argentina 810, Neuquén, y consistirá en un recorrido guiado por la sommelier Noelia Giampietri a través de cinco vinos, acompañados por una tabla de quesos y fiambres.

El encuentro se desarrollará de 19:30 a 21:30, tendrá un valor informado de $40.000 por persona y será con reserva previa. El teléfono consignado es 0299 557-3589 y la cuenta de Instagram es @portentoneuquen.

Pinot Noir Week en The Kitchen St

Del 17 al 22 de agosto, The Kitchen St, ubicado en el Hotel Cyan Soho Neuquén, en Tucumán 535, tendrá su propia “Pinot Noir Week”.

La propuesta tendrá dos acciones. Por un lado, quienes compren una botella de Saurus Barrel Fermented Pinot Noir recibirán un Saurus Estate Pinot Noir.

Además, habrá un menú sugerido acompañado por una copa de Saurus Select Pinot Noir.

El teléfono para contactarse es 299 5040939 y la cuenta en Instagram es @thekitchenst.

Sebastián Fariña Petersen

La Toscana también se suma

Otra de las propuestas será en La Toscana, ubicada en Juan Julián Lastra 176, Neuquén, los días 18 y del 21 al 23 de agosto.

Allí, con el consumo de un Barrel Fermented Pinot Noir, se entregará un Saurus Estate Pinot Noir para disfrutar en casa.

El teléfono de contacto es 299 6356707 y el establecimiento figura en Instagram como @latoscanarestaurante.

Degustación de cuatro vinos en Best Food

El 20 de agosto, Best Food, ubicado en Avenida Argentina 360, Neuquén, realizará “La semana del Pinot con Schroeder”.

La actividad consistirá en una degustación de cuatro vinos acompañada por una picada, nuevamente con la participación de la sommelier Noelia Giampietri.

El encuentro comenzará a las 20:30 y será con reserva previa. El teléfono informado es 299 4835076 y la cuenta es @bestfoodnqn.

Sureña tendrá promoción durante seis días

Del 17 al 22 de agosto, Sureña, ubicada en General Manuel Belgrano 281, Neuquén, también se sumará a la celebración.

La propuesta será la misma promoción vinculada al Barrel Fermented Pinot Noir: con su consumo, se entregará un Saurus Estate Pinot Noir para llevar.

El contacto es 299 5188744 y en la agenda figura el perfil @restaurent.a.

ChocoNoir: Pinot Noir, chocolates y quesos

El 21 de agosto, el Hilton Garden Inn Neuquén, ubicado en Avenida Argentina 1200, realizará una actividad denominada “ChocoNoir”.

La propuesta comenzará a las 20 e incluirá una degustación de cinco etiquetas de Pinot Noir de Bodega Familia Schroeder, acompañadas por chocolates y una tabla de quesos para compartir.

El encuentro será en el primer piso del Hilton Garden Inn Neuquén, tendrá un valor informado de $80.000 por persona y contará con cupos limitados. Según la agenda, la propuesta estará disponible en la tienda online del hotel.

También participará como invitada la sommelier Noelia Giampietri. En redes, el establecimiento figura como @hgineuquen.

Cena maridaje en María Ramona, Cipolletti

También el 21 de agosto, María Ramona Cantina, ubicada en Roca 72, Cipolletti, realizará una cena maridaje de cuatro pasos.

El teléfono informado para consultas y reservas es 299 6068327, mientras que el establecimiento figura en redes como @mariaramonacantina.

Más de 16 Pinot Noir en una degustación especial

El 18 de agosto, Vinoteca Triana también tendrá su propia celebración del Día del Pinot Noir.

La actividad será en Finca Café Wine and Bar, en Córdoba 354, Neuquén, y contemplará una degustación de más de 16 etiquetas de Pinot Noir, acompañada por un menú de cuatro pasos.

El encuentro se desarrollará de 20 a 00, tendrá un valor informado de $70.000 y las reservas se reciben al 299 6730149.

En redes sociales figuran las cuentas @trianalavinoteca y @finca.cafe.

Una degustación que reunirá dos terruños patagónicos

La agenda también contempla una actividad posterior, programada para el 27 de septiembre, en Chiquín Fuegos y Cocina, ubicado en Ruta 22 y Calle 225, Cipolletti.

La propuesta se denomina “Pinot Noir, dos terruños” y reunirá a Bodega Familia Schroeder y Humberto Canale en una degustación pensada para descubrir distintas facetas del Pinot Noir patagónico.

Las reservas y consultas podrán realizarse al 299 4576510. En la agenda también se mencionan los perfiles Late Patagonia y Chiquín Fuegos y Cocina.

Promoción en el Hotel Grand Brizo Comahue

Del 17 al 23 de agosto, el restaurante Mil Novecientos Cuatro, ubicado dentro del Hotel Grand Brizo Comahue, en Avenida Argentina 377, Neuquén, tendrá una promoción especial.

Con el consumo de un Barrel Fermented Pinot Noir, los clientes recibirán un Saurus Estate Pinot Noir para llevar.

El teléfono informado es 299 443-2040 y en la agenda figura el sitio y perfil del Hotel Grand Brizo Comahue.

Sebastián Fariña Petersen

La Masía se suma en Neuquén y General Roca

La propuesta también llegará a Vinoteca La Masía, tanto en su sucursal de Neuquén como en la de General Roca, del 17 al 23 de agosto.

La sucursal neuquina está ubicada en Dr. Luis Federico Leloir 415, mientras que en General Roca funciona en Tucumán 272.

La promoción establece que, comprando dos Pinot Noir de Bodega Familia Schroeder de la misma línea, se obtiene una tercera botella sin cargo.

En redes sociales, la vinoteca figura como @lamasiavinoteca.