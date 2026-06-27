Inseguridad sin límites: un vecino sufrió cinco robos en su obra de construcción

El hombre denunció constantes hechos delictivos en la construcción de su vivienda. Aseguró que los delincuentes se llevaron materiales y herramientas de trabajo.

El propietario de la obra sufrió cinco robos desde que comenzó a edificar.

Una serie de hechos de inseguridad tuvieron lugar en una obra en construcción ubicada en el barrio Unión de Cutral Co , cuando un vecino denunció que delincuentes ingresaron al lugar y se robaron materiales de construcción , herramientas de trabajo, entre otros elementos que provocan la paralización de las tareas de edificación. Es el quinto robo que sufre el propietario del predio.

Se trata de un vecino de Cutral Co que construye su vivienda en la esquina de la intersección de las calles Canal de Beagle y Eguinoa , de barrio Unión. El hombre denunció que desde que comenzó la edificación del inmueble, sufrió reiterados robos con la sustracción de materiales y herramientas.

Según informó el medio La Voz del Neuquén, el último hecho ocurrió durante el pasado viernes por la noche y este episodio se convirtió en el quinto robo que sufrió en el mismo lugar. El vecino relató que el accionar de los delincuentes interrumpe de forma constante su esfuerzo y el avance de la construcción, que debió ser paralizada reiteradas veces debido a la falta de materiales y herramientas para edificar.

Según detalló el damnificado, cada vez que los delincuentes ingresaron a la obra en construcción, se robaron una importante cantidad de materiales de construcción y herramientas de trabajo esenciales para llevar adelante las tareas de edificación.

SFP Cutral Co policia (9).JPG El propietario de la obra reclamó mayores medidas de seguridad como patrullaje y rondines por el barrio. Sebastián Fariña Petersen

Un duro golpe económico

El hombre explicó que cada faltante representa un duro golpe económico, ya que debe reponer los elementos para continuar las tareas, y muchas veces debido a los altos costos de los materiales, complica el ritmo de ejecución de la obra, ante la demora en la adquisición de los insumos.

Por esta razón, el vecino reclamó mayores medidas de seguridad, para no sufrir más episodios de inseguridad y lograr terminar con la construcción de su vivienda y proyecto de vida actual.