De la "obesidad mórbida" a perder 58 kilos y dejar el alcohol: la impactante confesión de un líder europeo

El primer ministro belga contó que llegó a pesar 143 kilos, relató cómo cambió sus hábitos y reveló por qué abandonó por completo las bebidas alcohólicas.

El primer ministro de Bélgica atravesó un cuadro de “obesidad mórbida” que terminó convirtiéndose en un problema grave para su salud.

El primer ministro de Bélgica reveló que llegó a pesar 143 kilos y que atravesó un cuadro de “ obesidad mórbida” que terminó convirtiéndose en un problema grave para su salud. Bart De Wever contó, además, que hace 15 años tomó la decisión de dejar el alcohol de manera definitiva .

Una entrevista que concedió a la revista De Zondag, el líder europeo puso al descubierto facetas alejadas de la política. En la nota, explicó que su relación con la comida y con el alcohol estuvo marcada durante años por conductas que él mismo describió como excesivas .

“Soy alguien naturalmente excesivo. Cuando bebo, bebo mucho . Así que es mejor que no beba nada en absoluto. El doctor Chris Goossens me dijo, además, que en mi juventud había bebido más de lo que una persona normal podría beber en toda una vida. No lo echo de menos: no siento absolutamente ninguna necesidad de beber alcohol”, afirmó.

De Wever explicó que el proceso de transformación física se produjo después de alcanzar uno de los momentos más delicados de su estado de salud.

Actualmente tiene 55 años y luce una figura muy diferente a la de aquellos años. Tras perder 58 kilos, hacia 2012 su peso rondaba los 83 kilos, una cifra muy alejada de los 143 que había llegado a registrar durante la etapa más compleja. “Eso es obesidad mórbida”, definió.

Una situación que definió como “de vida o muerte”

El dirigente belga sostuvo que el exceso de peso dejó de ser una cuestión estética para convertirse en un problema sanitario de gran magnitud. De hecho, admitió que la situación había llegado a un punto “de vida o muerte”.

La referencia a la “obesidad mórbida” apareció al describir ese período de su vida en el que el peso corporal alcanzó niveles que comprometían seriamente su bienestar. Aunque no detalló tratamientos médicos específicos, sí remarcó la importancia que tuvo modificar conductas que había mantenido durante años.

Bélgica El primer ministro de Bélgica explicó que su relación con la comida y con el alcohol estuvo marcada durante años por excesos.

El líder nacionalista también abordó el modo en que era percibido públicamente durante aquella etapa. Lejos de evitar el tema, hizo comentarios irónicos sobre el vínculo entre su imagen y la popularidad que llegó a construir.

“¿El gordo simpático? Sí, aquí eso no es una desventaja. Y si, además, el gordo resulta ser gracioso, es el premio gordo. El humor negro, en particular, pasa mejor cuando viene de alguien con sobrepeso. Mejor no adelgazar si uno quiere conservar su popularidad”, expresó.

El alcohol y los excesos: la confesión del líder de Bélgica

Además de hablar sobre el peso, De Wever describió la decisión de abandonar completamente las bebidas alcohólicas. Según explicó, la determinación estuvo relacionada con su propia forma de consumir.

Según señaló, su cambio no respondió a una reducción gradual, sino a una interrupción total. Quince años después de haber dejado de beber, aseguró que no siente necesidad de volver a hacerlo.

La conversación también incluyó referencias a otro de los productos más asociados a la cultura belga: las papas fritas. Consultado sobre si todavía las consume, respondió que sí, aunque de manera ocasional y en cantidades mucho menores.

Bélgica2 Tras perder 58 kilos, hacia 2012 el peso del primer ministro de Bélgicarondaba los 83 kilos, una cifra muy alejada de los 143 que había llegado a registrar.

“Sí, a veces me apetecen, pero con moderación. Ya no puedo con una ración entera”, reconoció, sobre uno de los platos que ocupa un lugar destacado dentro de la gastronomía popular de Bélgica y que suele aparecer entre los alimentos más consumidos del país.

De Wever indicó que continúan formando parte de su alimentación, aunque dentro de hábitos muy distintos a los que mantenía cuando registraba su mayor peso.

Las confesiones del primer ministro llegaron después de que su esposa, Veerle Hegge, publicara el libro “De stem van mijn stilte” (“La voz de mi silencio”), donde relata experiencias personales vinculadas a la anorexia, distintas internaciones y episodios que marcaron su vida adulta.