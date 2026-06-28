Boom de cafeterías en Neuquén: el café de especialidad gana terreno en distintos barrios

En lo que va de 2026, el número de habilitaciones casi alcanzó las aperturas de todo el año pasado. Las propuestas se basan en la calidad del café y la ambientación de los locales.

En consonancia con lo que sucede en otras grandes ciudades del país, Neuquén atraviesa una suerte de fiebre por el café de especialidad. Los locales se multiplican en distintos barrios de la ciudad con propuestas basadas en la calidad de la bebida y una cuidada ambientación de los salones. Desde el comienzo de 2025 hasta hoy, ya se abrieron 35 cafeterías en la capital.

Según datos difundidos por el área de Comercio de la Municipalidad de Neuquén , la tendencia por las cafeterías de autor o café de especialidad sigue en alza. En lo que va de 2026, ya se habilitaron 17 nuevos espacios del rubro, una cifra que ya casi alcanza al total de aperturas de 2025, cuando se contabilizaron 18 nuevas habilitaciones.

Los locales habilitados por el Municipio se dividen entre cafeterías y confiterías, según la complejidad de las propuestas y el nivel de elaboración de los alimentos que comercializan al público. Sin embargo, el café es el protagonista común, con opciones cada vez más sofisticadas para los consumidores.

A estos negocios se suman también otros emprendimientos que integran la venta de café como rubro secundario, aunque el foco de su comercio está puesto en otra actividad, como librerías, restaurantes, gimnasios y hasta lavaderos de autos. Si se tienen en cuenta esos permisos, desde el inicio de 2025 hasta la actualidad, la cifra pasa de 35 a 54 comercios habilitados.

SFP Astro Cafeteria resto (8) Sebastián Fariña Petersen

El boom del café de especialidad no es nuevo. Aunque comenzó con más timidez en Neuquén, las cafeterías ya parecen haber copado los barrios con tradición gastronómica en otras grandes ciudades, como Palermo, en Buenos Aires. Allí, la concentración de locales dio lugar a eventos que giran en torno al café, como los coffe raves, fiestas diurnas de música electrónica en las que el alcohol se reemplaza por el expreso.

En Neuquén, las cafeterías de autor se habilitan a través de dos permisos diferenciados. Las cafeterías son establecimientos habilitados para la elaboración y expendio de infusiones, bebidas y alimentos de preparación simple o consumo inmediato.

SFP Kava cafeteria del portal (12) Sebastián Fariña Petersen

Los que buscan una propuesta más integral apelan a la habilitación como confiterías. Son considerados establecimientos en los que se elaboran y expenden principalmente infusiones, bebidas sin alcohol y/o con alcohol. Con preparación de comidas de mínima elaboración frías y/o calientes, principalmente productos de pastelería y confitería.

Las cafeterías exceden el centro de Neuquén

Aunque los espacios de consumo de café solían estar ligados al pulso del microcentro neuquino, reservados para aquellos qeu buscaban coordinar reuniones o descansar entre trámites, hoy se nota un cambio de hábitos en los que se prioriza esta bebida como un ritual más sopesado. Así, las cafeterías se multiplicaron por barrios más alejados de la zona bancaria o los edificios de oficinas para llegar a zonas residenciales, donde se prioriza la calma y el encuentro para compartir una taza de granos seleccionados.

En base a la información provista por la Municipalidad, en 2025 se abrieron cafeterías no sólo en las áreas Centro Este, Centro Oeste y Centro Sur, sino también en Villa Farrel, Río Grande, Manuel Belgrano, Villa María, Alta Barda, Santa Genoveva y Valentina Norte Urbana.

Juan Valdez Cafe (4)

En los primeros meses de este año, cuando se notó un mayor número de habilitaciones respecto al primer semestre del año anterior, las propuestas también poblaron otros barrios, aunque con una concentración mayor en la zona del centro.

En esta primera mitad de 2026, se abrieron 9 cafeterías en Área Centro Este, pero también se habilitaron opciones en Santa Genoveva, Villa Florencia, Área Centro Oeste, Islas Malvinas y Gregorio Álvarez.

Los nuevos cafés de la ciudad se distinguen por traer una impronta más sofisticada, no sólo a partir de la incorporación de café de especialidad con granos seleccionados de distintos países productores, sino también por una apuesta más fuerte hacia la estética de los salones.

Así, se pueden encontrar viejas casonas reconvertidas en espacios gastronómicos, sitios botánicos que combinan una propuesta de vivero con café y comercios decorados con temáticas diversas, desde la estepa patagónica hasta el firmamento.

Otras propuestas, en cambio, trajeron marcas más consolidadas y sabores ya familiares para el público. En los últimos meses se registró la apertura de cafeterías que forman parte de grandes cadenas, conocidas por los neuquinos que viajan fuera de la ciudad y se las encuentran en aeropuertos o en grandes capitales.

ON - Le Pain Quotidien (6) Omar Novoa

Las cartas, a su vez, se renovaron con propuestas de brunch que mezclan alimentos dulces y salados, tostones con huevos que se suman a la tendencia de desayunos con proteína y bowls saludables, entre otras alternativas.

Desde la decoración del salón hasta la presentación de los platos, la estética gana mayor peso relativo en la identidad de cada establecimiento, con platos que buscan ganarse un lugar en las publicaciones que hacen los clientes en sus redes sociales.

La gastronomía, entre los rubros de mayor crecimiento

Aunque muchos comensales siguen reclamando por la falta de variedad en la ofertas, las opciones gastronómicas se multiplican en la ciudad de Neuquén. Al menos así lo demuestran las estadísticas de la Municipalidad de Neuquén, su colocaron a este rubro en el podio de un semestre récord en habilitaciones comerciales.

El coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Gastón Contardi, aseguró que “se abren cuatro comercios por día hábil en la ciudad de Neuquén. Es el récord absoluto histórico, nunca se vieron tantos locales en Neuquén como en este primer semestre". La tendencia muestra un balance positivo para la actividad comercial: en este período, se cerraron 77 locales, mientras que otros 603 emprendimientos abrieron sus puertas.

Del total de habilitaciones, la mayor parte responden al rubro de venta de alimentos, con el 26,70%. En segundo lugar se posiciona el rubro gastronómico, que representa el 14,43% de las habitaliaciones en lo que va del 2026.

En términos nominales, se registra la apertura de unos 87 emprendimientos gastronómicos. Si bien esta categoría incluye a distintas ramas de la elaboración de alimentos, como restaurantes o rotiserías, las cafeterías se destacan como una de las propuestas más novedosas, que incorpora a Neuquén dentro de una tendencia ya visibile en grandes ciudades de otras latitudes.