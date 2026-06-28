El GNL abre un nuevo horizonte para la industria gasífera de Neuquén

El ministro de Energía, Gustavo Medele, destacó que la iniciativa permitirá habilitar nuevos mercados internacionales para el gas neuquino, reducir la estacionalidad del consumo y generar condiciones de mayor previsibilidad para la actividad hidrocarburífera.

“La provincia ya demostró que puede perforar pozos, producir, cuenta con gente capacitada y ha evidenciado que puede explotar los recursos de manera sustentable, sin dañar el medio ambiente. El próximo desafío es hacerlo de manera continua y escalarlo. En estos dos puntos es donde este proyecto se encaja”, afirmó el ministro de Energía, Gustavo Medele , al referirse al acuerdo entre la Provincia del Neuquén y YPF para impulsar el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) , aprobado esta semana por la Legislatura .

El funcionario calificó al proyecto como “un hito en la producción y en la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que permitirá habilitar un nuevo canal de comercialización internacional del gas neuquino, ampliando de manera sustancial el mercado y generando mayor estabilidad y previsibilidad para la actividad en el mediano y largo plazo.

En ese sentido, explicó que la posibilidad de exportar GNL al mundo permitirá reducir la estacionalidad del consumo interno de gas, que presenta diferencias de alrededor del 50% entre invierno y verano. “Estos cambios de demanda hacen que no sea tan eficiente la obra, la inversión y la actividad. Este proyecto de GNL , al tener un mercado internacional, puede adecuar y estabilizar mucho esa demanda”, señaló.

Legislatura (1) Omar Novoa

Asimismo, destacó que esta mayor estabilidad permitirá planificar a largo plazo distintos aspectos del sector, como la cantidad de equipos de perforación necesarios y la dotación de personal.

Los detalles del proyecto

No obstante, aclaró que aún resta avanzar en la ingeniería del proyecto para comenzar a ver resultados concretos, incluyendo definiciones sobre trazas de gasoductos y tipos de plantas a desarrollar. “Recuerden que este es el primer proyecto de estas características en la provincia de Neuquén y también a nivel nacional”, indicó.

El proyecto de GNL prevé una transformación estructural del sector energético provincial, con impacto directo en regiones como Cutral Co y Plaza Huincul, además de efectos positivos a escala provincial. Al respecto, Medele explicó que el esquema contempla dos bonos de inversión.

El primero, por 150 millones de dólares, se activa con la obtención de las concesiones de explotación y ya cuenta con una cartera de obras definida, algunas en etapa de preingeniería y otras en planificación técnica. El segundo, por 175 millones de dólares, está sujeto al cumplimiento de hitos administrativos clave, particularmente la consolidación del marco regulatorio nacional y la certificación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una vez cumplidas estas condiciones, se habilitará su ejecución.

“El bono de 150 millones ya tiene una lista de obras que van a comenzar a construirse. Hoy estamos en etapa de ingeniería y anteproyecto para avanzar en su ejecución”, señaló el ministro a la vez que informó que “el bono de 175 millones se hará efectivo cuando se cumplan los hitos administrativos. Una vez que Nación otorgue los beneficios y se certifique la adhesión al RIGI, se podrá avanzar con su ejecución, estimada hacia fines de este año o comienzos del próximo”.

Por último, explicó que se estima una fase de expansión de actividad durante los próximos cinco años hasta alcanzar un nivel de estabilidad, con una meseta productiva que podría sostenerse por al menos tres décadas.