Inesperada llegada del frío extremo para las próximas horas: el pronóstico en Neuquén

Las estimaciones meteorológicas coinciden en que el frío golpeará fuerte en la región, sobre todo cuando caiga el sol. Los detalles.

El frío sigue apretando con fuerza en Neuquén . El pronóstico disponible para este domingo dice que el termómetro podría desplomarse hasta valores que ronden los seis grados bajo cero en los sectores más expuestos de la región. Un dato que, aunque no sorprenda en pleno invierno patagónico, no deja de exigir precauciones a quienes circulen por la ciudad en las próximas horas.

La jornada había arrancado con una postal más amable. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, dejando pasar algo de sol entre las nubes, mientras la temperatura se mantiene en valores cercanos a cero grados.

Pero la calma es solo aparente: con el correr de las horas, la nubosidad irá en aumento, y hacia la tarde el cielo quedará mayormente cubierto, sin que esto implique riesgo de lluvias. En ese sentido, hay coincidencia total entre las fuentes consultadas del Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) : no se esperan precipitaciones en ningún momento del día.

Pronostico frio extremo

El otro gran protagonista de la jornada será el viento. Soplará desde el oeste durante la mañana y la tarde, con una intensidad que irá de moderada a fuerte, y que en determinados tramos podría generar ráfagas de hasta 39 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el viento rotará levemente hacia el sudoeste, sin perder pujanza, lo que, sumado al descenso térmico, se puede sentir de manera muy notoria para todos.

Frío en la peor noche de Neuquén

Mientras la tarde ofrezca una máxima que podría ubicarse entre los diez y los doce grados, la verdadera advertencia llega con la caída del sol. Ahí es donde las proyecciones marcan el escenario más crudo: una noche que podría oscilar entre los siete grados y una marca bajo cero cercana a los seis grados negativos, dependiendo de cómo evolucione la masa de aire frío que afecta a la región. Es la clase de dato que conviene tener presente antes de salir a la calle sin el abrigo adecuado.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

La presión atmosférica, en tanto, se mantendrá estable durante toda la jornada, en valores que rondan los 1018 hectopascales durante el día con una leve suba hacia la noche. Este comportamiento confirma que no hay inestabilidad a la vista, ni sorpresas de último momento: el protagonista absoluto de este domingo será, sin dudas, el frío.

Qué pasará el lunes

Para el lunes, el panorama ofrece un respiro. Se espera una máxima similar a la del domingo, en torno a los once grados, pero con vientos mucho más suaves y un cielo que, según las proyecciones, podría despejarse por completo durante buena parte del día. Una jornada más calma, que llega como un alivio después de una noche que promete ser una de las más frías del fin de semana en Neuquén.

La recomendación, como siempre en esta época del año, es no subestimar el frío nocturno: abrigo grueso, prudencia en la calle y atención a las próximas actualizaciones del pronóstico, porque en la Patagonia el clima nunca da del todo la última palabra.