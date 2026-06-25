Alerta amarilla por fuertes nevadas en la cordillera: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la nieve podría acumular entre 10 y 20 centímetros durante este jueves.

El invierno se hace sentir con fuerza en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para este jueves en distintos sectores de la cordillera, donde las condiciones podrían generar complicaciones en rutas, caminos y accesos a localidades turísticas.

Según informó el organismo nacional, las zonas alcanzadas serán afectadas por nevadas de variada intensidad. En los sectores cordilleranos se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual, especialmente en las áreas más elevadas.

La presencia de nieve podría reducir considerablemente la visibilidad y provocar la acumulación de hielo sobre la calzada. También podrían registrarse demoras o restricciones en caminos secundarios, accesos a centros de esquí, rutas nacionales y pasos internacionales que comunican la Patagonia con Chile.

Las condiciones pueden variar rápidamente durante la jornada, por lo que resulta fundamental consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje. En algunos sectores, la nieve acumulada puede dificultar el tránsito incluso después de que disminuyan las precipitaciones, debido a la formación de hielo y a las bajas temperaturas.

Viento Nieve Cordillera

Las zonas cordilleranas bajo alerta

El aviso alcanza a sectores de la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. Se trata de una extensa franja de la Patagonia que durante las últimas jornadas registró temperaturas bajas y condiciones propias de la temporada invernal.

En Neuquén, el fenómeno puede impactar principalmente en localidades y caminos cercanos a la cordillera. En Río Negro y Chubut, las nevadas también podrían afectar zonas turísticas y rutas utilizadas habitualmente para el traslado entre ciudades y para acceder a los principales centros de montaña.

El panorama obliga a prestar especial atención a los partes difundidos por Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Defensa Civil, Gendarmería y las autoridades municipales de cada localidad. Los organismos pueden disponer restricciones preventivas, tránsito con cadenas o cierres temporarios cuando las condiciones no sean seguras.

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Alerta amarilla por fuertes vientos en la costa de Santa Cruz

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores costeros de Santa Cruz. Durante la jornada se esperan ráfagas intensas que podrían generar complicaciones en rutas, ciudades y zonas cercanas al mar. El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y circular con especial precaución. Las ráfagas pueden provocar una reducción momentánea de la visibilidad, especialmente por la presencia de polvo o tierra en suspensión, además de afectar la estabilidad de vehículos de gran porte.

Las autoridades también aconsejaron mantenerse alejados de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan desprenderse. Quienes deban transitar por rutas de la costa deberán consultar previamente el estado de los caminos y atender las indicaciones de los organismos oficiales.

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Precaución en las rutas de la cordillera

Ante este escenario, se recomienda evitar los viajes que no sean necesarios y revisar el estado general del vehículo antes de salir. Quienes deban circular tendrán que hacerlo con neumáticos adecuados para el invierno y llevar cadenas, aun cuando no esté nevando en el punto de partida.

También se aconseja viajar con ropa de abrigo, mantas, agua, alimentos, teléfono cargado y combustible suficiente. En los caminos de montaña puede haber demoras prolongadas por operativos de despeje, vehículos atravesados o controles preventivos.

Los conductores deberán mantener una velocidad reducida, respetar una distancia amplia con el vehículo que circula adelante y evitar frenadas o movimientos bruscos. Sobre nieve o hielo, el vehículo necesita una distancia mucho mayor para detenerse y puede perder estabilidad con facilidad.

Además, se debe evitar circular durante la noche cuando las condiciones sean adversas, ya que la visibilidad disminuye y aumenta el riesgo de encontrar sectores congelados. Tampoco se recomienda detenerse sobre la banquina, salvo que se trate de una emergencia.

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por ese motivo, las autoridades pidieron mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones del personal que trabaja en las rutas durante toda la jornada.