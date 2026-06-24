Alerta por frío extremo con temperaturas de hasta 10°C bajo cero: las zonas más afectadas

Rige una alerta por temperaturas extremas de frío que se harán sentir durante todo el día, acompañado de heladas y nieve.

La mitad de semana y a pocos días de haber iniciado el invierno, el frío se hace sentir con gran intensidad en distintas partes del país. En las últimas horas se lanzó una advertencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta de nivel amarillo, donde se anticipan que este miércoles se vivirá una jornada de frío intenso en más de la mitad del país.

Según precisó el organismo, rige una alerta por temperaturas extremas de frío que se harán sentir durante todo el día, acompañado de heladas, nieve en algunas provincias y temperaturas bajo cero.

Qué provincias están bajo alerta por la ola de frío

De acuerdo a lo que detalló el SMN, la alerta por fríos extremos alcanzarán a las siguientes provincias:

Salta.

Jujuy.

Formosa.

Chaco.

Corrientes.

Misiones.

Tucumán.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Catamarca.

Córdoba.

La Rioja.

San Luis.

La Pampa.

Mendoza.

Buenos Aires.

De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas gélidas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Las temperaturas alcanzan los 10°C bajo cero

Las bajas temperaturas se hacen sentir en distintas regiones del país, y según el SMN, la ciudad más fría del país este miércoles es La Quiaca (Jujuy), donde se registran 10°C bajo cero. Seguido de El Calafate (Santa Cruz) con 8.4°C bajo cero de sensación térmica.

Luego se ubica la ciudad de Córdoba con 7.9°C bajo cero de sensación térmica.

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Alerta amarilla por viento y nevadas en Neuquén: piden extrema precaución en las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y nevadas para distintos sectores de la provincia, mientras que desde Defensa Civil pidieron extremar las precauciones al circular por las rutas.

La advertencia alcanza principalmente a zonas cordilleranas, donde se esperan nevadas, mientras que en el centro y oeste neuquino el fenómeno más importante será el viento, con ráfagas que podrían complicar la circulación y reducir la visibilidad en algunos tramos.

Temporal de nieve rutas Neuquén (1)

En Las Lajas, el viento comenzó a sentirse con fuerza durante la madrugada. Daniel Vergara, director de Defensa Civil de esa localidad, explicó en LU5 que las ráfagas se registraron desde aproximadamente las 4 y que, si bien por momentos disminuyeron su intensidad, se esperaba que continuaran durante toda la jornada.

“Seguramente vamos a tener viento durante todo el día. En la cordillera también están previstas nevadas”, señaló Vergara, quien advirtió que este tipo de condiciones podría repetirse durante buena parte del invierno.