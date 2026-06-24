Alerta amarilla por viento y nevadas en Neuquén: piden extrema precaución en las rutas

Defensa Civil recomendó consultar el estado de los pasos fronterizos antes de viajar y recordó que es obligatorio llevar cadenas.

El invierno comenzó a mostrar su cara más intensa en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y nevadas para distintos sectores de la provincia, mientras que desde Defensa Civil pidieron extremar las precauciones al circular por las rutas.

La advertencia alcanza principalmente a zonas cordilleranas, donde se esperan nevadas, mientras que en el centro y oeste neuquino el fenómeno más importante será el viento, con ráfagas que podrían complicar la circulación y reducir la visibilidad en algunos tramos.

En Las Lajas, el viento comenzó a sentirse con fuerza durante la madrugada. Daniel Vergara, director de Defensa Civil de esa localidad, explicó en LU5 que las ráfagas se registraron desde aproximadamente las 4 y que, si bien por momentos disminuyeron su intensidad, se esperaba que continuaran durante toda la jornada.

“Seguramente vamos a tener viento durante todo el día. En la cordillera también están previstas nevadas”, señaló Vergara, quien advirtió que este tipo de condiciones podría repetirse durante buena parte del invierno.

ruta zapala las lajas temporal nieve situacion 210624

Atención con el paso Pino Hachado

Uno de los puntos que concentra mayor atención es el paso internacional Pino Hachado. Las condiciones meteorológicas ya obligaron a interrumpir el tránsito en jornadas anteriores, aunque posteriormente pudo ser habilitado y se liberó a los camiones que habían quedado a la espera.

Vergara indicó que la apertura o cierre del cruce depende de los partes oficiales emitidos por las autoridades y de las condiciones que se registren en la zona cordillerana.

Ante la posibilidad de nuevas nevadas y fuertes vientos, pidió a turistas y transportistas que consulten el estado del paso antes de emprender el viaje. “Lo ideal es preguntar antes de salir a la ruta. Cuando el paso queda cerrado durante uno o dos días, se acumulan camiones y turistas en Las Lajas, y muchas veces no tenemos capacidad para recibir a toda esa gente”, explicó.

También recordó que durante el invierno es obligatorio llevar cadenas para circular hacia los pasos fronterizos. Además, deben estar disponibles para ser colocadas cuando las autoridades lo indiquen.

Pino Hachado rutas con hielo y nieve.jpg

Rutas mojadas, hielo y animales sueltos

Desde Defensa Civil señalaron que las rutas permanecen transitables, pero con extrema precaución. Entre los principales riesgos aparecen las fuertes ráfagas, las heladas y la presencia de sectores con la calzada mojada o resbaladiza.

Vergara recomendó reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y no circular durante la noche si no es necesario.

También pidió especial atención en la zona de Las Lajas, Bajada del Agrio, Loncopué y en los caminos que conducen hacia Chos Malal, debido a la posible presencia de animales sueltos.

La Policía provincial realiza controles y operativos para retirar animales de las rutas, una problemática que ya provocó distintos siniestros viales. Sin embargo, las autoridades insistieron en que los conductores deben permanecer atentos, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Paso internacional Pino Hachado - nieve-.jpg

Las recomendaciones por la alerta amarilla

Ante el mal tiempo, se aconseja consultar el estado de las rutas y pasos internacionales antes de viajar, llevar cadenas, abrigo, agua, alimentos y el tanque de combustible completo.

También se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del viento o las nevadas y respetar las indicaciones de Policía, Gendarmería, Vialidad y Defensa Civil.

En las localidades alcanzadas por las fuertes ráfagas, se deben asegurar chapas, carteles, macetas y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento. Además, es importante mantenerse informado mediante los canales oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en los sectores cordilleranos.