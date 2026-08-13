Se esperan vientos de más de 100 km/h y fuertes nevadas: alerta del SMN

Nieve y ráfagas de más de 100 km/h: estas son las zonas afectadas por la alerta del SMN.

El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en distintas regiones, donde se siguen registrando bajas temperaturas, acompañadas de intensas nevadas y en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de intensos vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves, dos alertas meteorológicas de nivel amarillo por nevadas y fuertes vientos, dos fenómenos que pueden complicar especialmente la circulación en rutas y caminos de montaña.

El SMN clasifica estos fenómenos según su peligrosidad y advierte que una alerta amarilla implica la posibilidad de situaciones con capacidad de daño y de interrupción momentánea de las actividades habituales.

Alerta amarilla por nevadas intensas

Rige para este jueves una alerta amarilla por intensas nevadas. De acuerdo con los parámetros utilizados por el SMN para estas advertencias, pueden registrarse nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones que cambian considerablemente según la altura y la ubicación.

En sectores cordilleranos, los valores pueden ser superiores a los de las zonas más bajas. No obstante, se espera un acumulado de entre 30 y 60 centímetros de nieve.

Las condiciones más invernales se concentran sobre sectores cordilleranos de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta bajo condiciones favorables para la ocurrencia de nevadas.

Además de la acumulación de nieve, uno de los principales riesgos está relacionado con la reducción de visibilidad, especialmente cuando las precipitaciones coinciden con viento intenso. En algunos sectores elevados puede desarrollarse viento blanco, una situación particularmente peligrosa para quienes circulan por rutas de montaña.

Las condiciones también pueden variar con la altura: en sectores más bajos, las precipitaciones pueden presentarse temporalmente como lluvia, nieve húmeda o aguanieve.

Alerta por viento: ráfagas que pueden ser muy intensas

El otro fenómeno destacado por el SMN para este jueves es el viento fuerte. En las zonas comprendidas por una alerta amarilla por viento, pueden registrarse velocidades sostenidas que, dependiendo de la región, se ubican alrededor de los 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar o superar los 80 a 90 km/h en los sectores más expuestos.

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La alerta afectará a distintas áreas del oeste del territorio argentino, precisamente a Catamarca y Salta.

El viento adquiere especial importancia en áreas de montaña y descampadas, donde las ráfagas pueden provocar dificultades para circular, levantar nieve acumulada y disminuir rápidamente la visibilidad.

El propio SMN clasifica como fuertes a los vientos que comienzan entre los 39 y 49 km/h, mientras que velocidades superiores pueden provocar dificultades para caminar, caída de ramas y, cuando son mucho más intensas, daños en estructuras.

Qué recomienda el SMN ante nevadas

Frente a una advertencia por nieve, las recomendaciones oficiales indican evitar actividades al aire libre, mantenerse informado y circular solamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También se aconseja ventilar viviendas y vehículos para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono.

En caso de quedar detenido durante un temporal, la recomendación es permanecer dentro del vehículo y evitar alejarse caminando, especialmente cuando existe poca visibilidad.

También es aconsejable contar con una reserva de agua y alimentos, ropa de abrigo, linterna, teléfono con batería suficiente y documentación personal.

Qué hacer frente a los fuertes vientos

Ante ráfagas intensas, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables y limitar las actividades al aire libre.

También se debe extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas abiertas, donde una ráfaga lateral puede provocar movimientos bruscos de vehículos, principalmente camionetas, colectivos y camiones.

El SMN mantiene actualizado durante toda la jornada su Sistema de Alerta, por lo que las áreas y niveles de advertencia pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.