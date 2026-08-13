Un hombre asesinó a su esposa a puñaladas y escapó: el desgarrador aviso de su hija de 8 años

El brutal femicidio ocurrió cuando la familia estaba durmiendo. El desesperado llamado a la policía.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911.

Este jueves se registró un brutal femicidio en un domicilio familiar. El asesino era el marido de la víctima y todo fue alertada por una hija que tenían en común.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911 y relató que su papá habría matado a su mamá en Villa Devoto.

Según explicó, estaba durmiendo cuando su hermana - de solo 8 años -lo despertó y le avisó lo que había ocurrido. Cuando los efectivos y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio, constataron que la mujer estaba muerta.

De acuerdo al relato que hizo, él se encontraba durmiendo y fue su hermana quien descubrió el crimen. "Despertate que papá mató a mamá", lo fue a buscar la menor. El hijo mayor vio a su madre desvanecida y llamó a la policía.

Minutos después, la Policía encontró y detuvo al hombre cerca de la vivienda, ubicada en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia.

Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer de 34 años tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.

Asimismo, se confirmó que a 200 metros del lugar, la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

En la zona se desplegó un amplio operativo policial y se interrumpió el tránsito para facilitar el trabajo de los peritos, que llevan adelante las diligencias correspondientes.

Los detalles del brutal femicidio

Según se pudo reconstruir hasta el momento, la víctima se encontraba discutiendo con su marido, de acuerdo al testimonio de una panadera que trabaja en un local contiguo a la casa. "¿Qué hacés, hijo de puta?", fue el grito que escuchó la empleada.

“Yo solo escuché un grito y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó a LN+.

Hasta el momento no fueron reveladas las identidades. En el lugar se montó un importante operativo policial y se restringió la circulación mientras se realizan las pericias de rigor.

Brutal femicidio en Luján: mató a puñaladas a su pareja frente a sus tres hijos y escapó

Una mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en su casa por parte de su pareja. El ataque fue delante de sus tres hijos.

Al víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa, fue atacada su pareja, identificado como Emanuel César Quiroz, de 30 años, quien tras el crimen se dio a la fuga, pero luego fue detenido en la casa de su madre.

El acusado se encuentra a disposición de la Justicia, mientras los investigadores trabajan para localizar el arma homicida.

Por el brutal femicidio de Daniela Natalia Armoa, ocurrido en su casa de Luján, quedó detenido su pareja.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió el pasado 7 de agosto en un domicilio ubicado en El Progreso 1600, entre Ciudadela y Patricios, en el barrio Lanusse, de Luján. Personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Allí, los efectivos encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, personal de Bomberos de Luján ingresó a la vivienda y trasladó de urgencia a Armoa al hospital local, donde falleció poco después de ingresar a la guardia.